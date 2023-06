"صراع مرتقب".. ماسك وزوكربيرغ ينقلان المنافسة من منصات التواصل إلى حلبة النزال

لم يكتفِ الثنائي الأميركي إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ بتنافسهما في قائمة أغنياء العالم، أو امتلاك شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا، لكنهما قررا نقل المنافسة إلى حلبة النزال.

بدأت القصة، بإعلان شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك مؤخرا عزمها إطلاق منصة جديدة تنافس منصة تويتر. ورد ماسك بتغريدة أمس الخميس انتقد فيها أن تكون كل منصات التواصل تحت سيطرة مارك، ليحذره أحد المتابعين ساخرا بألا يتجاوز في حق مارك، لأنه يتدرب على رياضة الجوجيتسو.

وأجاب ماسك قائلا "أنا مستعد لخوض نزال في القفص إذا كان هو مستعدًا".

I’m up for a cage match if he is lol

وأخذ مالك "ميتا" الأمر بجدية، ليجيب عبر حسابه على إنستغرام "أرسل لي الموقع"، وعندها اختار ماسك حلبة "فيغاس أوكتاغون"، الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

This is Zuck’s story on insta right now.

واحتلت الموقعة المنتظرة صدارة المنصات العالمية، حيث أعرب الكثيرون عن انتظارهم للحدث النادر، وسط سيل من التعليقات الساخرة التي تفاعل معها ماسك نفسه.

وانقسم المغردون بين تشجيع الثنائي، فيما عرض بعض نجوم الفنون القتالية الدعم والتدريب على إيلون ماسك وشجعوه لخوض النزال المنتظر.

An @ElonMusk vs. #MarkZuckerberg UFC fight could actually happen — and it would be the BIGGEST fight in the history of the world, according to #UFC Prez @DanaWhite. https://t.co/NQba71idna pic.twitter.com/W2dTd5G1ye

— TMZ (@TMZ) June 22, 2023