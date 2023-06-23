"تعالوا نلعب معا".. إمام تركي يبتكر طريقة لتشجيع الأطفال على القدوم إلى المسجد

ابتكر إمام مسجد في تركيا طريقة جديدة لتحبيب الأطفال في المسجد وجذبهم إليه حيث دعاهم للمجيء إلى المسجد لممارسة ألعابهم، مؤكدا أنه سيشاركهم اللعب.

ووثق مقطع مصور انتشر على منصات التواصل إمام مسجد "واني كوي" (Vaniköy Camii) في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول وهو يتحدث مع مجموعة من الأطفال المجتمعين حوله، إذ سأل الإمام أحد الأطفال عن عمره ليجيب الطفل: 5 أعوام، ورد عليه الإمام قائلا "هذا المسجد عمره 358 عاما.. إنه كبير جدا جدا جدا".

بعد ذلك وجّه إمام المسجد سؤالا: "أتعلمون يا أطفالي ما أكبر ميزة لمسجدنا هذا؟"، وأجاب قائلا "إنه يسمح للأطفال باللعب فيه بقدر ما يشاؤون.. كلما لعبتم ومرحتم هنا ازداد هذا المسجد سعادة وبهجة، هل فهمتم؟".

"يمكنهم اللعب كما يشاؤون هنا".. مقطع يظهر حديثا ودودا جمع إمام مسجد “واني كوي” في #إسطنبول مع مجموعة أطفال ليشجعهم على القدوم إلى الجامع، فماذا قال لهم؟ pic.twitter.com/XGhSk4j37F — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 23, 2023

وأضاف إمام المسجد المطل على البوسفور "إذن، ستأتون إلى هنا دائما.. سنلعب معا ألعابا رائعة وسننظم مسابقات. اتفقنا؟".

وأظهر المقطع المصور لقطة للإمام وبجانبه طفلة صغيرة يسألها: هل أعجبتكم باللعب؟ لترد بقولها: نعم. وضحك الإمام وصفق لها بطريقة مرحة جذبت الأطفال حوله.

ويبلغ عدد المساجد في عموم تركيا أكثر من 89 ألفا، منها أكثر من 3 آلاف مسجد في إسطنبول التي تعد واحدة من المدن التي تتميز باحتوائها على أكبر عدد من الجوامع في العالم ويطلق عليها البعض مدينة المآذن.