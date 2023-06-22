"حالة استثنائية".. أب ونجله يناقشان معا رسالتهما للماجستير بكلية الحقوق بالجزائر

لفت شاب جزائري ووالده الأنظار عقب مناقشتهما رسالة تخرجهما المشتركة بعد دراستهما في كلية الحقوق-العلوم السياسية في تيبازة غربي العاصمة الجزائر.

ووثق الطالب الجزائري يوسف محمد بلكبير لحظات الفرحة المميزة التي أعقبت حفل تخرجه وكتب قائلا "الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، كل الشكر لأبي الذي كان سندا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرتي لشهادة الماجستير بتقدير ممتاز 19/20".

وتمحور مشروع التخرج للأب ونجله حول موضوع "القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق"، لنيل درجة الماجستير في معهد الحقوق والسياسة.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظات من مناقشة الرسالة والاحتفالات بالحصول على الدرجة العلمية.

ووصف الأستاذ والأكاديمي كمال دحماني الحادثة عبر حسابه في فيسبوك، قائلا "في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز، تم اليوم بمعهد الحقوق والعلوم السياسية مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الوالد محمد بلكبير نور الدين وولده محمد بلكبير يوسف".

وأضاف دحماني الذي أشرف على الطالبين "بهكذا أعمال ونماذج نتشرف ونسعد، عمل يستحق الإشادة والشكر، وتشكل هذه المناسبة سابقة"، متابعا "هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود".