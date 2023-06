بسبب الحرارة العالية.. جندي بريطاني يتعرض للإغماء أثناء مراسم وسام الرباط الملكية

خطف مشهد إغماء أحد الجنود المشاركين في مراسم "وسام الرباط" -أرفع أوسمة الفروسية البريطانية- الأنظار، في حضور الملك تشارلز الثالث وولي العهد الأمير وليام وباقي الأمراء وأفراد العائلة المالكة التي أقيمت الاثنين 19 يونيو/حزيران 2023 في وندسور بالعاصمة لندن.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهِر مشهدا من الحدث بسقوط أحد أفراد سلاح الفرسان مغشيا عليه أثناء الخدمة لوسام الرباط الأول للملك وذلك قبل بدء وصول القوات الملكية، وهرع بعض زملائه لمساعدته وإبعاده عن الطريق.

The Knights and Lady Companions of the Order of the Garter process to St George’s Chapel.

Two new appointees (Lord Patten, Baroness Ashton) at front ahead of Princess Anne, Duke of Edinburgh, Prince of Wales, Queen Camilla, King Charles.

(A soldier fainted just before…)

