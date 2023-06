حافظ على لمعانه ونقوشه.. العثور على سيف عمره 3 آلاف سنة في ألمانيا

عثر علماء الآثار على سيف نادر للغاية يعود إلى العصر البرونزي في موقع دفن قديم في ألمانيا، مرجحين أن عمره يتجاوز 3 آلاف سنة.

وتشير المعلومات التي نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن مواقع إخبارية أخرى، إلى أنه تم العثور على هذا السلاح في بلدة نوردلينغن الألمانية الصغيرة الأسبوع الماضي.

Archaeologists find a 3,000-year-old sword so well preserved it’s still gleaming

وذكرت الصحيفة أن العلماء صدموا لبقاء السيف في حالة ممتازة طوال هذه الفترة، فقد تمّ حفظه بشكل جيد لدرجة أنه لم يفقد لمعانه رغم أنه وجد في موقع دفن ضم رفات رجل وامرأة وطفل.

وقال ماتياس فايل رئيس مكتب ولاية بافاريا للحفاظ على الآثار إنه "يتعين فحص السيف ومكان الدفن حتى يتمكن علماء الآثار لدينا من تصنيف هذا الاكتشاف".

وأضاف، "لكن يمكن القول الآن إن الحفظ استثنائي! اكتشاف مثل هذا نادر حقا".

ورغم قدمه، لا يزال النمط المتعرج للسيف مرئيا تماما، تتخلله ترصيعات ومسامير زخرفية.

وبينما يعتقد الخبراء أنه كان من الصعب صنعه، إلا أنهم مقتنعون بأنه سلاح حقيقي، مصمم لإجراء عمليات قطع حادة.

