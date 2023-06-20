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حافظ على لمعانه ونقوشه.. العثور على سيف عمره 3 آلاف سنة في ألمانيا

This undated photo provided by Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bavarian State Office for the Preservation of Monuments, shows a Bronze Age sword that was found during excavations last week in Noerdlingen, between Nuremberg and Stuttgart in southern Germany. Officials say the bronze sword made more than 3,000 years ago that is so well-preserved it “almost still shines” has been unearthed in Germany. (Archaeologie-Buero Dr. Woidich/Sergiu Tifui via AP)
السيف الذي عُثر عليه في ألمانيا ظل محافظا على نقوشه وتفاصيله رغم مرور 3 آلاف عام على صنعه (أسوشيتد برس)
20/6/2023

عثر علماء الآثار على سيف نادر للغاية يعود إلى العصر البرونزي في موقع دفن قديم في ألمانيا، مرجحين أن عمره يتجاوز 3 آلاف سنة.

وتشير المعلومات التي نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن مواقع إخبارية أخرى، إلى أنه تم العثور على هذا السلاح في بلدة نوردلينغن الألمانية الصغيرة الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن العلماء صدموا لبقاء السيف في حالة ممتازة طوال هذه الفترة، فقد تمّ حفظه بشكل جيد لدرجة أنه لم يفقد لمعانه رغم أنه وجد في موقع دفن ضم رفات رجل وامرأة وطفل.

وقال ماتياس فايل رئيس مكتب ولاية بافاريا للحفاظ على الآثار إنه "يتعين فحص السيف ومكان الدفن حتى يتمكن علماء الآثار لدينا من تصنيف هذا الاكتشاف".

وأضاف، "لكن يمكن القول الآن إن الحفظ استثنائي! اكتشاف مثل هذا نادر حقا".

ورغم قدمه، لا يزال النمط المتعرج للسيف مرئيا تماما، تتخلله ترصيعات ومسامير زخرفية.

وبينما يعتقد الخبراء أنه كان من الصعب صنعه، إلا أنهم مقتنعون بأنه سلاح حقيقي، مصمم لإجراء عمليات قطع حادة.

ومن غير المعتاد العثور على سيوف من تلك الفترة، لكنها ظهرت من تلال الدفن التي فتحت في القرن الـ19 أو كاكتشافات فردية.

وفي ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى عدد قليل من النقاط الساخنة الأوروبية لتجارة هذه الأنواع من السيوف، بما في ذلك جنوب ألمانيا وشمالها والدانمارك.

المصدر : ديلي ميل