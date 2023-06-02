بعد 100 عام على هجوم شرس.. حيوان مفترس نادر يظهر مجددا في أميركا

ظهر حيوان "ولفيرين" (Wolverines) النادر في "حديقة يوسمايت الوطنية" (YOSEMITE NATIONAL PARK) في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية

ووفق وسائل إعلام أميركية تعد هذه ثاني مشاهدة موثقة لحيوان ولفيرين بحدائق كاليفورنيا على مدى الـ100 عام الماضية، بعد أن قضى الصيادون على مجموعة منه عام 1922، عقب مهاجمتها مخيما وافتراس أشخاص عالقين في الثلج حينها.

ويقول العلماء إنهم وثقوا حيوان ولفيرين واحدا في كاليفورنيا من عام 2008 إلى عام 2018، وقبل ذلك، كانت آخر مشاهد ولفيرين مؤكَّدة في كاليفورنيا في عشرينيات القرن الماضي.

ووثقت "إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا" (CDFW) خلال مايو/أيار الماضي مشاهد لحيوان ولفيرين في جبل ماموث في كراولي بكاليفورنيا.

ويقول المسؤولون إن مشاهدَتين كانتا في غابة إنيو الوطنية ومقاطعة مونو، وكانت المشاهدة الثالثة في حديقة يوسمايت الوطنية.

وتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو، التي تم التقاطها من قبل أفراد منفصلين في مواقع مختلفة، إلى إدارة الأسماك والحياة البرية لتحليلها، حيث حدد العلماء الحيوان على أنه ولفيرين من خلال حجمه وجسمه ولونه وأنماط حركته.

ووفق خبراء، فإن حيوان وليفرين يعيش من 5 إلى 13 عاما ويوجد عادة في المناخات الباردة ذات الوجود البشري المحدود، مثل ألاسكا وكندا وروسيا ودول الشمال في أوروبا، ويعتقد أن هناك 400 ولفيرين فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة يتركز معظمها في أيداهو وكولورادو ومونتانا.

ووليفرين حيوان قصير قوي ممتلئ الجسم يشبه الدب الصغير ويعيش على أكل اللحوم، وعادة ما يأكل حيوانات متوسطة الحجم مثل السناجب والقنادس والأرانب، وهو قادر أيضا على قتل فريسة يبلغ حجمها أضعاف حجمه، مثل الغزلان والذئب والجراء.

ويعرف وليفرين أيضا باسم "غولو غولو" (gulo gulo) أو الشره، كما يُطلق عليه أحيانا اسم "دب الظربان"، لأنه يشبه إلى حد ما الظربان ولكن لديهم أجساد مثل الدببة الصغيرة.

وتشتهر حيوانات وليفرين بأنها منعزلة تماما؛ بمعنى أنها تميل إلى العيش بمفردها ولا تسافر في مجموعات، وفي بعض الأحيان تسافر لمسافة تصل إلى 24 كيلومترا في اليوم للبحث عن الطعام.