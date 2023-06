شاهد.. طائر يقتحم قمرة القيادة في سماء الإكوادور ويلطخ الطيار بالدماء

تفاجأ طيار وهو يحلّق في سماء مدينة فينيس بمقاطعة لوس ريوس بالإكوادور بارتطام طائر بالزجاج الأمامي لقمرة قيادة طائرته، مما تسبب في مقتل الطائر وتلطيخ وجه الطيار بالدماء.

وتُظهر اللقطات الطائر ومخالبه الضخمة المتدلية فوق رأس الطيار أرييل فالينتي الملطخ وجهه وملابسه بالدماء، وظل فالينتي مسيطرا على القيادة ومحافظا على توازن الطائرة.

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador. Ariel Valiente was not injured during the incident. pic.twitter.com/Rl3Esonmtp

