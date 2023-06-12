روبوت يستقبل الحجاج ويعرفهم بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة

نشر حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، فيديو لروبوت يستقبل زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويقدم لهم تفاصيل مكتملة عنه.

وظهر الروبوت وهو يقدم شرحا توضيحيا للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة، منها قطع قديمة لكسوة الكعبة وبعض مكوناتها.

تقرير مرئي | الروبوت التعريفي يرحب بزوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/XOlm1EZeA3 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 12, 2023

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس أعلن عن خطة تشغيلية لموسم الحج مطلع يونيو/حزيران الجاري، تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بعد جائحة كورونا.

وأوضح السديس أن من ضمن القفزات النوعية في تقديم الخدمات تفعيلَ أحدث التقنيات، وإدخال آليات الذكاء الاصطناعي، وتسخير الروبوتات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في إثراء تجربة ضوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وسهولة.

وفي عام 2021، بدأت المملكة في إدخال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي واستثمار ثروة التقنيات والابتكار والبيانات لرفع كفاءة الأداء والخدمة المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتنوعت المهام الخاصة بالروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي في استقبال الحجاج بالحرم المكي بين تلك المعنية بتوزيع مياه زمزم وأخرى معنية بالتعقيم.

ويوزع الروبوت 30 عبوة من مياه زمزم في الجولة الواحدة وفي أقل من 10 دقائق، ويعمل الروبوت الواحد لمدة 8 ساعات متواصلة، ويتميز بمميزات عدة ‏منها الوقوف 20 ثانية ليتمكن القادم إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة، ‏كما أنه لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة.

أما روبوت التعقيم فيعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات، ويمتلك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية، حيث يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري.

#فيديو_واس| أحدث التقنيات لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج .. روبوتات ذكية لتقديم المياه مبردة معقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.#بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/KulcWuefVp — واس العام (@SPAregions) July 14, 2021

وفي موسم الحج الماضي 2022، أدخلت المملكة خدمة "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام خلال تأديتهم طواف الوداع.

كما حضر أيضا "الروبوت التوجيهي" الذي يضطلع بدور إرشادي يوفر للحجيج فرصة تلقي إجابات سريعة عن أسئلتهم الشرعية وتوجيههم "لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية التواصل مع شيوخ الدين عن بعد"، وفق الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولتسهيل وصول الخدمة إلى أعداد كبيرة من الحجاج الذين يتحدثون لغات مختلفة، يمتاز الروبوت بدعمه 11 لغة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.