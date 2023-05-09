اقتحم 4 لصوص يابانيون ظهر أمس الاثنين متجرا في شارع غينزا بالعاصمة طوكيو، وتسببوا في حالة من الذعر والصدمة لزوار أحد أبرز مناطق التسوق في البلاد.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن لصوصا مقنعين هشموا واجهة المتجر الزجاجية، وهجموا على وحدات العرض مهددين العاملين الخمسة فيه بالأسلحة البيضاء.

وبينما كان اللصوص يتمون عملية السرقة وسط ذهول المارة، دوّت صافرات الإنذار في الشارع التجاري الذي يحوي متاجر ومعارض للعديد من العلامات الدولية الفاخرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة طوكيو قولها إنها ألقت القبض على 4 أشخاص بعد محاولتهم سرقة أحد المتاجر، وتنفيذهم عملية سرقة لحوالي 100 ساعة باهظة الثمن في شارع غينزا، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وحظي مقطعان للفيديو تمّ بثهما عن عملية السرقة بزوايا مختلفة بمشاهدات مليونية، حيث تجاوز أحدهما 7 ملايين مشاهدة، فيما سجّل الآخر 6.5 ملايين.

وعلى موقع تويتر، تفاعل الآلاف مع العملية، وأعرب كثيرون عن استغرابهم من حدوث مثل هذه السرقات في وضح النهار، واعتبر أحد الناشطين أن الأمر كان بمثابة مشهد من فيلم سينمائي.

ويعد شارع غينزا بطوكيو من المناطق الشهيرة التي يقصدها السياح والطبقات الغنية، لاحتوائه على متاجر مختلفة للعلامات التجارية الدولية من الملابس والسيارات والساعات والهدايا والتحف.