حزن ونعي عقب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقا

تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات السعودية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقا، صباح اليوم الاثنين، وقد خيّمت موجة من الحزن بين محبيه، وسط نعي واسع.

وقالت قناة الحرمين على تويتر "انتقل إلى رحمة الله الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقا صباح هذا اليوم 18 شوال 1444هـ. توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي".

انتقل إلى رحمة الله الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام المسجد النبوي سابقاً صباح هذا اليوم 18 شوال 1444هـ توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.https://t.co/7fYa5T4H1P pic.twitter.com/j1i7AJlD8x — قناةُ الحرمين (@Hara_Main) May 8, 2023

وعلقت الصفحة الرسمية لقناة تلاوات الشيخ محمد خليل القارئ على تويتر بالقول -اليوم الاثنين الثامن من مايو/أيار- "نسأل الله جلّ في علاه بأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.. والحمد لله رب العالمين، سيصلى على الشيخ محمد خليل القارئ بعد صلاة المغرب".

وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل القارئ، بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل القارئ، وهما ابنا القارئ الراحل خليل القارئ، الذي توفي في عام 2018.

بالأمس يقرأ هذه الآيات المؤثّرة

واليوم نُعزّي أهله وأحبابه بهذه الآية استيقظنا على هذا الخبر المُحزن انتقل الى جوار ربه بعد معاناة من المرض الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله إمام المسجد النبوي الشريف سابقا pic.twitter.com/FTDi9Kr3QV — جواد غسان السويسري 🌹 (@Djawadzak) May 8, 2023

حزن ونعي

ونعى عدد من المشايخ والدعاة البارزين الشيخ الراحل، راجين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببالغ الحزن والأسى .. و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى شيخنا الفاضل / *( #محمد_خليل_القارئ )* على الساعة الثانية صباحاً ١٨ شوال ١٤٤٤ هـ pic.twitter.com/p6kqIDkJ08 — قناة تلاوات الشيخ محمد خليل القارئ (@TilawatMohamed) May 7, 2023

وقال الشيخ مشاري راشد العفاسي "بيت القرآن إلى جوار ربه، بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ".

وأضاف "في هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان".

بيت القرآن إلى جوار ربه 💔 بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان pic.twitter.com/95O14utH2k — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 8, 2023

أما الشيخ سعد الغامدي فكتب "اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل القارئ.. واجعل منزله في الفردوس الأعلى.. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا، فبيّض وجهه يوم يلقاك".

اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل قارئ .. واجعل منزله في الفردوس الأعلى .. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا ، فبيّض وجهه يوم يلقاك … pic.twitter.com/nCS7ab1odO — سعد الغامدي (@S3dGhamdi) May 8, 2023

وكتب الشيخ نبيل العوضي "رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد خليل القارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له".

رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ #محمد_خليل_قارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له pic.twitter.com/WQXmU8Kt3c — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) May 8, 2023

يأتي ذلك في حين نشر عدد من المتفاعلين صور الشيخ ومقاطع فيديو لصلوات سابقة أمّها في المسجد النبوي الشريف.