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حزن ونعي عقب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقا

الشيخ محمد خليل القارئ. المصدر: قناة تلاوات
الشيخ محمد خليل القارئ توفي بعد صراع مع المرض (قناة تلاوات)
8/5/2023

تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات السعودية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقا، صباح اليوم الاثنين، وقد خيّمت موجة من الحزن بين محبيه، وسط نعي واسع.

وقالت قناة الحرمين على تويتر "انتقل إلى رحمة الله الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقا صباح هذا اليوم 18 شوال 1444هـ. توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي".

وعلقت الصفحة الرسمية لقناة تلاوات الشيخ محمد خليل القارئ على تويتر بالقول -اليوم الاثنين الثامن من مايو/أيار- "نسأل الله جلّ في علاه بأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.. والحمد لله رب العالمين، سيصلى على الشيخ محمد خليل القارئ بعد صلاة المغرب".

وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل القارئ، بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل القارئ، وهما ابنا القارئ الراحل خليل القارئ، الذي توفي في عام 2018.

حزن ونعي

ونعى عدد من المشايخ والدعاة البارزين الشيخ الراحل، راجين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال الشيخ مشاري راشد العفاسي "بيت القرآن إلى جوار ربه، بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ".

وأضاف "في هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان".

أما الشيخ سعد الغامدي فكتب "اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل القارئ.. واجعل منزله في الفردوس الأعلى.. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا، فبيّض وجهه يوم يلقاك".

وكتب الشيخ نبيل العوضي "رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد خليل القارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له".

يأتي ذلك في حين نشر عدد من المتفاعلين صور الشيخ ومقاطع فيديو لصلوات سابقة أمّها في المسجد النبوي الشريف.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي