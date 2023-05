الخارجية الأميركية تبعد موظفا مسلما بسبب لحيته

أعلنت محامية مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" هانا ماري مقاضاة وزارة الخارجية الأميركية، بسبب إجبار موظف مُسلم على حلق لحيته.

وكانت الأخبار بمثابة صدمة لديفين بروكس الذي قال إنه تلقى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تأكيدات من جهة التوظيف تفيد بأن الوظيفة ستسمح له بالحفاظ على لحية بطول قبضة اليد، وفقًا لما تقتضيه عقيدته الإسلامية.

طالب بروكس بالاحتفاظ بطول لحيته لكن تم رفض الإذن له بذلك، وقامت جهة التوظيف بإزالته من الخدمة الفعلية ووضعه لاحقا في إجازة إدارية، ثم إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا للدعوى القضائية التي أقامها بروكس.

ونشرت "كير" مقطعا مصورا قالت فيه، هانا ماري، إن ديفين بروكس، الذي يعمل ضمن طاقم الأمن في مبنى الخارجية "هُدد" بفقدان وظيفته إن لم يحلق لحيته.

وصف مجلس "كير" في بيان نشره أمس الخميس، عبر موقعه الرسمي، ما حدث لبروكس بأنه "اضطر للاختيار بين إيمانه ووظيفته، واتخذ القرار المؤلم بالحلاقة في النهاية".

ويعمل بروكس حاليا في منصب أمني مماثل في وكالة فدرالية أخرى، ويحافظ على لحيته دون مشكلة.

Today, we filed a lawsuit against the @StateDept on behalf of a Muslim security guard who was told he could not keep a fist-length beard, which he does for religious reasons, for "safety" reasons. Read our statement and watch the video below for more info.… pic.twitter.com/PKWgqprRog

— CAIR National (@CAIRNational) May 4, 2023