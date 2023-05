جريمة مروعة.. الشرطة الأميركية تكشف لغز الجثث السبع في أوكلاهوما

أعلنت السلطات في أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- أن الجثث السبع التي عثرت عليها الاثنين خلال بحثها عن فتاتين شوهدتا آخر مرة برفقة مدان بالاغتصاب تبيّن أنها تعود لهما وللفاعل ولزوجته وأطفالها الثلاثة، مرجحة أن يكون قد أرداهم جميعا بالرصاص وانتحر.

The bodies of seven people, including two missing teens, have been found on a property in Oklahoma. Officers found the bodies while searching sex offender Jesse McFadden’s home https://t.co/sLeZ2GMM4P pic.twitter.com/ewFkKVWAyG — Reuters (@Reuters) May 3, 2023

وقال جو برنتيس قائد شرطة مقاطعة أوكمولجي، للصحفيين، إن الأدلة تفيد بأن "جيسي ماكفادين قتل 6 أشخاص ثم انتحر".

وأضاف "لا علم لي بما كان يفكر فيه، وإذا كان قد قام بما قام به عن سابق إصرار. وإذا كان الأمر كذلك، منذ متى بدأ بالتخطيط لجريمته؟".

Justin and Ashleigh Webster say they’re living a nightmare they hope no other family has to go through. Police say their 14-year-old daughter Ivy is among the seven bodies found near Henryetta, Oklahoma https://t.co/5lbnum6xWY pic.twitter.com/fknhDHTs1H — Reuters (@Reuters) May 3, 2023

وأوضح قائد الشرطة أن القتلى السبعة هم بالإضافة إلى ماكفادين (39 عامًا) زوجته هولي جيس ماكفادين (35 عاما) وأطفالها الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا والفتاتان المراهقتان اللتان كانتا مفقودتين وعمرهما 14 و16 عاما وهما صديقتان للأسرة.

وحسب قناة "فوكس 23" التلفزيونية المحلية، فإن الفتاتين قصدتا منزل أسرة ماكفادين لقضاء الليلة هناك.

Jesse McFadden is the suspect behind multiple bodies found in Oklahoma. Krystle Strong was a child rape victim of McFadden and says she begged the district attorney not to release him from prison. She joins @TVAshleigh. Watch #Banfield: https://t.co/s8z9kEhRC4 pic.twitter.com/qAjfAhtI4i — NewsNation (@NewsNation) May 2, 2023

وأكد قائد الشرطة أن كل الجثث السبع قتلت برصاصة واحدة على الأقل في الرأس.

وعثر على الجثث السبع الاثنين الماضي في هنرييتا البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية أوكلاهوما الريفية في جنوب الولايات المتحدة.

والثلاثاء قالت جانيت مايو، والدة هولي جيس ماكفادين، إن ابنتها تزوجت "وحشًا".

An Oklahoma man is suspected of fatally shooting his wife, her three children and two teenage girls before killing himself, police said Wednesday. Authorities discovered the seven bodies after the Oklahoma Highway Patrol sent out an alert Monday. https://t.co/ODFH8JSSyi — The Washington Post (@washingtonpost) May 4, 2023

وكتبت على فيسبوك "ابنتي أحبّت أطفالها، نعم لقد تزوجت الرجل الذي قتلهم، ولكنّ سحره خدعها".

وأدين ماكفادين بالاغتصاب في 2003، كما أنه كان ملاحقًا بتهم جديدة أخرى ذات صلة بجريمته السابقة.

Oklahoma sex offender texted victim hours before seven bodies found at his property https://t.co/BXAvBKtIER pic.twitter.com/cKLPqwN9FD — The Independent (@Independent) May 3, 2023

وكان يفترض بماكفادين أن يمثل الاثنين أمام محكمة بمقاطعة موسكوجي لمواجهة تهم تشمل "استغلال أطفال في مواد إباحية، ومحاولة التماس سلوك جنسي أو التواصل مع قاصر باستخدام التكنولوجيا".

لكنّ ماكفادين لم يمثل أمام المحكمة صباح الاثنين فصدرت مذكرة توقيف بحقه ودهمت الشرطة منزله، وفق وسائل إعلام محلية.