بواسطة حبل رُبط بمقبض الباب.. الشرطة تحرر دبا علق داخل سيارة في نيفادا الأميركية

حررت الشرطة في ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة دبا كان عالقا في المقاعد الخلفية داخل سيارة، باستخدام حبل رُبط بباب المركبة لفتحها عن بُعد تفاديا للتعرض لهجوم من الحيوان.

واضطر عناصر في مكتب قائد شرطة منطقة واشو بولاية نيفادا، للخروج بحل مبتكر إثر تلقيهم بلاغا بوجود دب على المقعد الخلفي لإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.

الدب الأسود تمكن من الصعود إلى مؤخرة مركبة مركونة في أحد مواقف السيارات، حيث كان يبحث عن طعام على ما يبدو، ليجد نفسه محاصرا في الداخل.

ومن أجل إخراجه، ربط شرطي بعناية حبلا حول مقبض الباب، بحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبمجرد الابتعاد مسافة كافية سحب الشرطي الحبل وفتح الباب، ليركض الدب على الفور إلى الغابة من دون أن يلحق أذى بأحد.

ويبدو أن الدب كان منزعجا في المركبة، إذ ترك وراءه مقصورة ممزقة بالكامل.

وقد يصل وزن الدببة السوداء، وهي أكثر الأنواع انتشارا في أميركا الشمالية، إلى 270 كيلوغراما. ويمكن لهذه الحيوانات النهمة التي تتمتع بحاسة شم قوية، أن تشم رائحة الطعام من بعيد جدا، مما يدفعها أحيانا إلى التفاعل مع البشر.

