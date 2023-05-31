"نفرح بالحسين".. الاحتفالات بزفاف ولي العهد الشاب تشغل الأردنيين

ينشغل الأردن بفعاليات متنوعة احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين وخطيبته السعودية رجوة آل سيف. ويقام الزفاف الملكي غدا الخميس، لكن الاحتفالات بدأت منذ قرابة أسبوع بعروض جوية وألعاب نارية وحفلات غنائية مجانية.

وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل ليلة حناء العروس الأسبوع الماضي، ومن فستان العروس الأبيض الذي حمل عبارة نُسجت بخيوط ذهبية "أراك فتحلو لدي الحياة"، وهو بيت شعر مقتبس من قصيدة للشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي (1909-1934).

ويُظهر مقطع فيديو نشره الديوان الملكي عبر يوتيوب شقيقتي ولي العهد الأميرتين سلمى وإيمان ووالدتهما الملكة رانيا يشاركن الحاضرات الغناء والتصفيق.

وألقت الملكة رانيا كلمة خلال ليلة الحناء، قالت فيها "الحسين فرحتي الأولى، ابني البكر (..). ومثل أي أم، أنا منذ زمن أحلم بأن أراه عريسا". وأضافت "الحسين ابنكم وأنتم أهله، وهذا عرسكم".

وتقول لارا اللاتي (35 عاما)، وهي موظفة مكتب سياحة وناشطة اجتماعية شاركت في ليلة الحناء، "كان الحفل بسيطا جدا كأي ليلة فرح أردنية.. حتى الطعام كان أطباقا أردنية".

وشاركت لارا صورا من الحفل على حسابها على موقع فيسبوك. وتضيف "الأجواء والديكورات والزغاريد ذات طابع أردني بسيط تشعرك بأنك في حفل عائلي".

عروض واحتفالات

وعقب ليلة الحناء، أقيم عرض في سماء عمان بطائرات مسيّرة رسمت بأضوائها شكل تاج ملكي وعبارات منها "نفرح بالحسين".

وارتدت سهاد الإدريسي (45 عاما) وشقيقتها وابنة شقيقتها قمصانا كتب عليها "نفرح بالحسين"، وحملن أعلاما أردنية، وحضرن حفلا غنائيا مجانيا في ملعب عمان أول أمس الاثنين أحياه فنانون عرب هم راغب علامة وتامر حسني وأحمد سعد وديانا كرزون وزين عوض.

وقالت الإدريسي "هذا عريس الأردن ويجب أن نحتفل به"، مضيفة "هي فرصة لنعيش أجواء الفرح، فمنذ فترة طويلة لم نشهد هذا الفرح في الأردن"، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أنها جهّزت الحلوى والورود لتوزيعها يوم الزفاف.

ويقيم الفنان حسين الجسمي حفلا مجانيا آخر يوم السبت المقبل في المدرج الروماني وسط عمان.

وسيجوب الموكب الملكي الأحمر، الذي يظهر في مناسبات ملكية ووطنية، غدا الخميس شوارع عمان مرافقا سيارة الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما)، كما رافق موكبي زفاف الملك عبد الله وقبله الملك الحسين.

وسيتكوّن الموكب، الذي سيحمل 71 عنصرا من الحرس الملكي، من 14 سيارة "لاندروفر" حمراء مكشوفة و10 دراجات نارية.

بعد القران، يقام في قصر الحسينية حفل استقبال ومأدبة عشاء.

ولي العهد

والأمير الحسين أكبر أبناء الملك عبد الله والملكة رانيا، وأصبح وليا للعهد في يوليو/تموز 2009 حين كان في الـ15 من عمره.

وينشط الأمير الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عبر حساب إنستغرام، حيث له 4 ملايين متابع، وينشر صورا لأنشطته وممارسته رياضة التسلّق في وادي رم وتدريباته العسكرية، إضافة إلى صور مع أفراد عائلته وخطيبته.

وأنهى الأمير دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقّى، كما والده وجده الملك الحسين، دروسا عسكرية.

له شقيق هو الأمير هاشم، بالإضافة إلى شقيقتيه.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

أما العروس رجوة آل سيف، فولدت في الرياض، ولها شقيقان فيصل ونايف، وشقيقة دانا. تلقّت تعليمها الثانوي في السعودية، وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وسيحضر الزفاف شخصيات عالمية أبرزها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي، وملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته.

ومنذ تخرجه من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية "ساندهيرست" عام 2017، بات الأمير الحسين تحت الأضواء.