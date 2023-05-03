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فُقد خلال رحلة صيد.. العثور على أشلاء أسترالي داخل تمساحين

Police say they believe remains found inside two crocodiles are of Kevin Darmody. source: Kevin Darmody facebook
كيفن دارمودي خلال رحلة صيد سابقة (من صفحته الرسمية على فيسبوك)
3/5/2023

عُثر على أشلاء مواطن أسترالي داخل تمساحين، وذلك بعد أن فُقد في وقت سابق خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ 65 عامًا، والذي قالت وسائل الإعلام الأسترالية إن اسمه كيفن دارمودي، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت مع سكان محليين.

وحسب القوى الأمنية، صدّت المجموعة تمساحا للتمكّن من مباشرة الصيد. وسمع شهود في وقت لاحق الرجل "يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جدا، ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه"، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.

وقتل حراس مسلحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.

ووصف مفتش الشرطة ما حدث بأنه "مأساة"، قائلا إن تحاليل أجريت على التمساحين "أتاحت للأسف التعرّف على أشلاء الرجل المفقود".

وقال هندرسون إن ضحية الحادثة كان "رجلا لطيفا للغاية"، وكان مدير حانة من قرية ريفية في شمال الولاية.

وحذّر المسؤول عن الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أن كوينزلاند هي "أرض التماسيح".

وقال "إذا كنتم في المياه وخصوصًا في ليكفيلد، التي صُنّفت تحديدًا (موقعًا) لحماية التماسيح، يجب أن تتوقعوا رؤية تماسيح في تلك المياه".

المصدر : الفرنسية