فُقد خلال رحلة صيد.. العثور على أشلاء أسترالي داخل تمساحين

عُثر على أشلاء مواطن أسترالي داخل تمساحين، وذلك بعد أن فُقد في وقت سابق خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ 65 عامًا، والذي قالت وسائل الإعلام الأسترالية إن اسمه كيفن دارمودي، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت مع سكان محليين.

65-year-old Kevin Darmody is still missing this morning, believed to have been snatched by a crocodile while fishing in Far North Queensland. #9News pic.twitter.com/Uw2PxuTF1e

وحسب القوى الأمنية، صدّت المجموعة تمساحا للتمكّن من مباشرة الصيد. وسمع شهود في وقت لاحق الرجل "يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جدا، ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه"، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.

وقتل حراس مسلحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.

ووصف مفتش الشرطة ما حدث بأنه "مأساة"، قائلا إن تحاليل أجريت على التمساحين "أتاحت للأسف التعرّف على أشلاء الرجل المفقود".

Wildlife officers have made a grim discovery when they opened the bodies of two crocodiles believed to be involved in the death of Far North Queensland publican Kevin Darmody.https://t.co/iY6VuEHQPU

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 2, 2023