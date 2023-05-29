بمناسبة ذكرى فتح القسطنطينية وفوز أردوغان.. تكبيرات وإقبال كثيف على صلاة الفجر بمسجد آيا صوفيا

شهدت صلاة الفجر في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا مع ذكرى فتح القسطنطينية، ودخول أول يوم بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في رئاسة تركيا، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أمس الأحد.

ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صورا -عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي- لحضوره أول صلاة فجر بعد فوز أردوغان، وعلق عليها، قائلا "صباح انتصار القرن، بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول، أدينا صلاتنا في مسجد آيا صوفيا".

28 Mayıs, Yüzyılın Zaferinin sabahında, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde, Ayasofya Camii’nde sabah namazımızı kıldık. Elhamdülillah 🤲 pic.twitter.com/dWX3Gj7zos — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 29, 2023

وبثت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مقاطع فيديو للإقبال الكثيف الذي شهده مسجد آيا صوفيا على صلاة الفجر، التي أعقبتها تكبيرات احتفالية بذكرى فتح القسطنطينية وفوز الرئيس أردوغان.

🔴 Vatandaşların sabah namazı için akın ettiği Ayasofya Camii’nde salavat sesleri yükseliyor.. pic.twitter.com/MkFI4ayKf8 — Daily Islamist (@dailyislamist) May 29, 2023

ويقع جامع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم كنيسة لمدة 916 عاما، قبل أن يتم تحويله إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية (إسطنبول) اعتبارا من عام 1453، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفي عام 1934 جرى تحويله إلى متحف، وبقي على هذا الوضع لمدة 86 عاما، ثم أعيد افتتاحه للعبادة عام 2020.

ففي عام 2020، أصدر القضاء التركي حكما بإلغاء قرار مجلس الوزراء للعام 1934 بشأن تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها "جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئة".

وفي اليوم نفسه، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان المرسوم الخاص بإعادة افتتاح آيا صوفيا للعبادة، ونشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، بما في ذلك نقل مسؤوليات إدارة آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وبافتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير للعبادة يوم 24 يوليو/تموز 2020، أقيمت فيه أول صلاة جمعة منذ 86 عاما بحفل كبير حضره الرئيس أردوغان.