"لا أستطيع وصف شعوري".. المصارع الكندي سامي زين يؤدي مناسك العمرة

وثق سامي زين، المصارع الكندي صاحب الأصول السورية، مشاهد من رحلته أثناء أداء مناسك العمرة قبيل مشاركته في بطولة المصارعة الحرة العالمية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية اليوم السبت.

ونشر سامي صورا من رحلته للمسجد الحرام، ولحظاته في الحرم وأثناء أداء مناسك العمرة، معلقا بأنه لا يقدر على وصف شعوره بالكلمات.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر "كمصارع محترف، أتيحت لي الفرصة لزيارة أماكن لم أكن أحلم برؤيتها وقمت بأشياء لم أتوقع أن أقوم بها، لقد منحني هذا العمل حياة مليئة بالتجارب المذهلة التي سأعتز بها للأبد، وستأتي هذه التجربة في المقدمة، الحمد لله".

Being a pro wrestler and being with WWE has taken me to places I never dreamed I’d get to see and do things I never thought I’d get to do. It has provided me a life filled with incredible experiences that I will cherish forever. This one is at the top of the list. الحمدلله pic.twitter.com/z7h1am3MID — Sami Zayn (@SamiZayn) May 25, 2023

وشارك الحساب الرسمي لبطولة المصارعة الحرة العالمية (WWE) مقطعا من زيارة سامي وعنونها "سامي يروي متأثرا زيارته التي غيرت حياته إلى المسجد الحرام".

An emotional @SamiZayn recounts his life-changing visit to Masjid al-Haram, the Great Mosque of Mecca, in Saudi Arabia.#WWENOC pic.twitter.com/Rg67090H5C — WWE (@WWE) May 26, 2023

ولاقت الصور التي نشرها سامي تفاعلًا واسعًا وقابلها الجمهور العالمي والعربي باحترام وترحيب كبير، متمنين له أن يتقبل الله عمرته، وأن يحظى برحلة سعيدة في السعودية.

أخونا سامي زين أدى العمرة خلال زيارته للسعودية من أجل عرض ليلة الأبطال 😍 إحساس جميل بصراحة، الله يتقبل منه https://t.co/JLgHIlEQ2P — Abdullah Reviews (@AbdallahBashan) May 25, 2023

This is really, really cool.

Delighted for Sami. https://t.co/Akey4NZYRe — Mark (@WrestleMobs) May 25, 2023

جميل والله..مبسوط بالتأثير بتاعه اللي خلى منصة عالمية زي wwe تهتم تصوره في اجمل مكان في العالم https://t.co/ALYYfXaITg — hozifah.. (@Hozifah8) May 27, 2023

وبعد غياب 7 سنوات، تستضيف مدينة جدة اليوم عرض "كينغ آند كوين أوف ذا رينغ" (King and Queen of the Ring) بمشاركة أشهر نجوم المصارعة الحرة العالميين.