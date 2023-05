"لا أستطيع وصف شعوري".. المصارع الكندي سامي زين يؤدي مناسك العمرة

وثق سامي زين، المصارع الكندي صاحب الأصول السورية، مشاهد من رحلته أثناء أداء مناسك العمرة قبيل مشاركته في بطولة المصارعة الحرة العالمية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية اليوم السبت.

ونشر سامي صورا من رحلته للمسجد الحرام، ولحظاته في الحرم وأثناء أداء مناسك العمرة، معلقا بأنه لا يقدر على وصف شعوره بالكلمات.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر "كمصارع محترف، أتيحت لي الفرصة لزيارة أماكن لم أكن أحلم برؤيتها وقمت بأشياء لم أتوقع أن أقوم بها، لقد منحني هذا العمل حياة مليئة بالتجارب المذهلة التي سأعتز بها للأبد، وستأتي هذه التجربة في المقدمة، الحمد لله".

Being a pro wrestler and being with WWE has taken me to places I never dreamed I’d get to see and do things I never thought I’d get to do. It has provided me a life filled with incredible experiences that I will cherish forever. This one is at the top of the list. الحمدلله pic.twitter.com/z7h1am3MID

— Sami Zayn (@SamiZayn) May 25, 2023