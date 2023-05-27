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"نور على نور".. أول رائدة فضاء مسلمة توثق مرورها فوق مكة المكرمة

مشهد لمكة المكرمة من الفضاء (شترستوك)
27/5/2023

وثّقت ريانة برناوي -رائدة الفضاء السعودية وأول رائدة عربية مسلمة تصل إلى الفضاء- مرورها فوق مكة المكرمة في مشهد مميز من داخل محطة الفضاء الدولية.

ونشرت برناوي عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو لمرور المحطة فوق السعودية ورؤية الحرم المكي بالعين المجردة قائلة "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

وحصد الفيديو أكثر من 1.4 مليون مشاهدة خلال ساعات.

ووصلت ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية في 21 مايو/أيار الجاري رفقة مواطنها علي القرني، في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية.

وتبلغ ريانة برناوي من العمر 34 عاما، وهي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي