"نور على نور".. أول رائدة فضاء مسلمة توثق مرورها فوق مكة المكرمة

وثّقت ريانة برناوي -رائدة الفضاء السعودية وأول رائدة عربية مسلمة تصل إلى الفضاء- مرورها فوق مكة المكرمة في مشهد مميز من داخل محطة الفضاء الدولية.

ونشرت برناوي عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو لمرور المحطة فوق السعودية ورؤية الحرم المكي بالعين المجردة قائلة "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وحصد الفيديو أكثر من 1.4 مليون مشاهدة خلال ساعات.

ووصلت ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية في 21 مايو/أيار الجاري رفقة مواطنها علي القرني، في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية.

طموحنا عنان السماء🇸🇦

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انطلاق رائدي الفضاء السعوديين علي القرني و ريانة برناوي إلى الفضاء.

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أبطالنا دعواتنا وقلوبنا معكم في هذه الرحلة التاريخية .. كتب الله لكم التوفيق و العودة لنا بالنجاح و السلامة🇸🇦

.#نحو_الفضاء pic.twitter.com/FvqmxdF6bi — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) May 21, 2023

رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 يستقلّان مركبة "دراجون" مع طاقم المهمة للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/aqDOYi9fJU — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 21, 2023

وتبلغ ريانة برناوي من العمر 34 عاما، وهي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.