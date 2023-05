شاهد- ذعر بين ركاب طائرة متجهة لكوريا الجنوبية بعد فتح راكب للباب أثناء تحليقها

سيطر الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز، بعدما فتح راكب الباب أثناء تحليقها متجهة إلى مطار دايغو الدولي بكوريا الجنوبية، وهبطت الطائرة بنجاح رغم ما حدث.

ووثق مقطع مصور من داخل الطائرة حالة الخوف التي سيطرت على الركاب، أثناء تلك اللحظات المرعبة، حيث ظهر الباب مفتوحًا والرياح تضرب الركاب بسرعة عالية.

وهبطت الطائرة في مطار دايغو في حوالي الساعة 12:40 ظهرا (03:40 بتوقيت غرينتش) بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فإن الركاب البالغ عددهم 194 نجوا جميعا ولم يسقط أحد، في حين عانى البعض من صعوبة في التنفس، ونقلوا للمستشفى فور هبوطهم.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في دايغو إن 9 أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب.

وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالسا قرب باب الطوارئ إنه لمس المقبض".

A man has been arrested for opening emergency door of an #AsianaAirlines flight during landing with its door still open at Daegu International Airport on Friday.

All 194 passengers survived, but some had breathing problems. pic.twitter.com/ElSxtOYyum

— Hamza Bayrak (@bayrakhamza_) May 26, 2023