مهمة علمية تاريخية.. رحلة سعودية نحو الفضاء على متنها أول امرأة عربية مسلمة

حظي إعلان السعودية عن نجاح انطلاق أول رحلة فضاء بتاريخ المملكة لرائدين سعودييْن يتجهان إلى المحطة الدولية للفضاء بتفاعل واحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن على متنها أول رائدة فضاء عربية ومسلمة.

جاء ذلك حسب بث نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية لوقائع الانطلاق، عبر حسابها الموثق بتويتر.

وأفادت القناة بنجاح عملية انفصال الصاروخ الذي كان بداخله رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي في المسار المحدد له.

وأكدت انطلاق رائدي الفضاء السعوديين إلى الفضاء.

وكان رائدا الفضاء السعوديان القرني وبرناوي قد أعلنا الأربعاء الماضي اكتمال استعدادهما لخوض أول مهمة فضائية لهما في 21 مايو/أيار الجاري.

من جهتها، نشرت الهيئة السعودية للفضاء نجاح انطلاق رائدي الفضاء السعوديين على متن صاروخ "فالكون 9" متجهين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن المهمة العلمية للمملكة، وعقب ذلك نشرت تحديثا بأهم الخطوات القادمة لرواد الفضاء والمتمثلة في:

اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية: الساعة (16:23).

فتح باب الكبسولة تحضيرا لنزول الرواد: الساعة (18:13).

احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية: الساعة (18:45).

وظهرت ريانة برناوي إلى جانب زميلها القرني، في مقطع فيديو أرسل من الفضاء، وقالت "شرف لنا جدا أن نكون في هذه الرحلة التاريخية كما تروننا نطفو ونحاول أن نثبت نفسنا".

وأضافت "نحن الآن في عصر التمكين والازدهار.. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا".

عاجل 🔴 رائدة الفضاء "ريانة برناوي" متحدثة من الفضاء : السلام عليكم من الفضاء .. وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه .. ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار .. ونحن وصلنا عنان السماء. 🇸🇦🇸🇦#نحو_الفضاء#KSA2Space pic.twitter.com/41sDggyEVr — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 22, 2023

وفي مقطع آخر، ظهر رائدا الفضاء السعوديان مع طاقم العمل وتحرروا من بدلاتهم الفضائية ومقاعدهم خلال بداية الرحلة.

وبدأت السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.

ريانة برناوي تحصد تفاعلا واسعا من الإعلام الغربي لكونها أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء 👏🇸🇦. pic.twitter.com/C0Fe6IetGN — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 21, 2023

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي أعلنت الهيئة السعودية للفضاء (رسمية) اعتزامها إرسال أول رائدة ورائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في الربع الثاني من العام الجاري 2023.

وتستهدف الرحلة التي انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية الإسهام في الأبحاث العلمية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، وفق بيان الهيئة.

طموحنا عنان السماء🇸🇦

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انطلاق رائدي الفضاء السعوديين علي القرني و ريانة برناوي إلى الفضاء.

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أبطالنا دعواتنا وقلوبنا معكم في هذه الرحلة التاريخية .. كتب الله لكم التوفيق و العودة لنا بالنجاح و السلامة🇸🇦

.#نحو_الفضاء pic.twitter.com/FvqmxdF6bi — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) May 21, 2023

وفي 6 مايو/أيار الجاري أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأميركية أنه في 21 من الشهر ذاته ستنطلق مركبة تحمل أول رائدة فضاء سعودية.

وثمة اهتمام متزايد باستكشاف الفضاء من جانب دول خليجية أخرى، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022 انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي راشد نحو القمر، وحاليا يقوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بأول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي.

وفي سبتمبر/أيلول 2022 أطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء من أجل أهداف بينها: تأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه التجربة معتبرين أن ريانة برناوي تمثل فخرا للمرأة العربية والمسلمة، وعبر وسم #نحو_الفضاء احتفى الناشطون بهذا الإنجاز.