قالت وكالة صور أميركية إنها رفضت تسليم صور ومقاطع فيديو للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل (دوق ودوقة ساسكس) التقطت في نيويورك ليلة الثلاثاء الماضي، أثناء ما وصفه الزوجان بـ "مطاردة سيارة شبه كارثية" من قبل "مجموعة من المصورين شديدة العدوانية".

قالت وكالة باكغريد لشبكة "سي إن إن" (CNN) إنها ردت على رسالة من الفريق القانوني لدوقي ساسكس، قائلة إن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر مملوكة للوكالة وليس للزوجين أي حقوق في ذلك.

وقد ظهرت إلى العلن، الأربعاء الماضي، المشاجرة التي شارك فيها أفراد العائلة المالكة، ووالدة ميغان دوريا راغلاند، بعد أن أصدر المتحدث باسم الزوجين بيانًا يدين "المطاردة الحثيثة" التي "أدت إلى عدة حالات تصادم شملت سائقين آخرين على الطريق، والمشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك".

وفي السياق، أكدت -البيانات الصادرة عن إدارة شرطة نيويورك وعمدة المدينة ومصدر إنفاذ القانون- الخطوط العريضة لرواية الزوجين لما حدث بعد مغادرتهما حفل توزيع جوائز "وومن أوف فيجن" (Women of Vision) حيث تم تكريم ميغان.

بينما شكك عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في الإطار الزمني للمطاردة المشار إليها، وقال "من الصعب تصديق أن هناك مطاردة عالية السرعة لمدة ساعتين في شوارع مانهاتن" رغم اعترافه بأنه حتى المطاردة لمدة 10 دقائق يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. لكنه أضاف أن الحادث كان "طائشًا" و"غير مسؤول". كما خلصت الشرطة لاحقًا إلى أنه يستدعي "عدم إجراء مزيد من التحقيق".

Exclusive: Member of Prince Harry and Meghan's security detail tells @MaxFosterCNN there were about a dozen vehicles pursuing the couple after last night's event in NYC.

"The public were in jeopardy at several points. It could have been fatal." pic.twitter.com/BqF3V0ZvWC

— CNN International PR (@cnnipr) May 17, 2023