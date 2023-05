تلاوة آيات قرآنية وأجواء إسلامية.. بايدن يستضيف احتفالا بعيد الفطر في البيت الأبيض

استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين حفل استقبال في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، مؤكدا دعم إدارته المستمر للجالية المسلمة.

وتحدث بايدن في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض، عن معرفته بالصيام خلال شهر رمضان وفضيلة الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة وما يغرسه ذلك في المسلمين من رحمة ورأفه بالجياع والفقراء.

وأشاد بايدن في الحفل الذي حضره مئات الأشخاص، ومنهم نائبة الرئيس، كامالا هاريس، بإسهامات المسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين قاتلوا في حرب الاستقلال الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي في خطابه "اليوم، هناك 3.5 ملايين منكم في الولايات المتحدة، وأنتم تنتمون إلى أعراق مختلفة، وتتحدثون لغات مختلفة، لكنكم متحدون كأميركيين".

وعلّق بايدن على إسهامات المسلمين العديدة في المجتمع الأميركي، سواء في الخدمة العسكرية والدبلوماسية أو السينما والطعام والملابس. وقال "هناك مسلمون أميركيون يخدمون في الكونغرس اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأميركي".

