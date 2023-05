مطاردة صحفية خطيرة لهاري وميغان تعيد حادث وفاة الأميرة ديانا إلى الذاكرة

سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول أخبار عن مطاردة مصوّري المشاهير الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان مساء الثلاثاء الماضي في نيويورك، الأمر الذي كاد أن يتسبب في "حادث كارثي" للزوجين.

وفي بيان أُرسل لوسائل الإعلام، أفاد مكتب هاري وميغان بأنهما واجها مطاردة "شبه كارثية" للسيارة التي كانت تقلّهما -رفقة والدة ميغان- عقب مغادرتهما حدثا خيريا في مدينة نيويورك، وقد استمرت المطاردة لأكثر من ساعتين.

Exclusive: Member of Prince Harry and Meghan's security detail tells @MaxFosterCNN there were about a dozen vehicles pursuing the couple after last night's event in NYC.

"The public were in jeopardy at several points. It could have been fatal." pic.twitter.com/BqF3V0ZvWC

— CNN International PR (@cnnipr) May 17, 2023