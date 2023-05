مشهد صادم.. هندي ينقل جثة ابنته على دراجة نارية من مستشفى رفض توفير سيارة إسعاف

أثارت واقعة نقل مواطن هندي لطفلته المتوفاة، من المستشفى إلى قريته على دراجته النارية بولاية ماديا براديش وسط الهند، غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتحسين النظام الصحي في الولاية.

وانتشر الفيديو عبر المنصات الإعلامية الهندية أول أمس الثلاثاء، ويظهر فيه الأب المكلوم واسمه لاكسمان سينغ، حاملا جثة ابنته ذات الـ 13 ربيعا، على دراجته النارية في ساعات متأخرة من الليل.

وقال لاكسمان لوسائل إعلام إن ابنته توفيت بسبب "فقر الدم المنجلي" ليلة الاثنين الفائت، مشيرا إلى أنه طلب من سلطات المستشفى الحصول على سيارة إسعاف، لكنه أُبلغ أن القوانين تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف عن المستشفى أكثر من 15 كيلومترًا.

Video 1 :- 4 days ago in Madhya Pradesh, an animal ambulance with photo of Modi and Shivraj ji was ceremonially launched. Photo

2:- Relatives were forced to take dead daughter’s dead body on a motorcycle in Shahdol. The difference is clear, that in Madhya Pradesh, 1/2 pic.twitter.com/oloEjpRMOC

