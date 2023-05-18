سيرا على الأقدام.. ناشط أيرلندي يواصل رحلته من أوروبا إلى فلسطين

يواصل الأيرلندي ميك بومان رحلته، الممتدة لأكثر من ألف ميل، سيرا على الأقدام نحو فلسطين منذ أبريل/نيسان الماضي، آملا رفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية واللاجئين وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن الناشط المعروف بتضامنه مع القضية الفلسطينية -مطلع الشهر الماضي- اعتزامه السير لمسافة 2200 ميل من مدينة كاليه الفرنسية وصولًا إلى الأراضي الفلسطينية "لرفع مستوى الوعي باضطهاد الشعب الفلسطيني، وكذلك معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم".

وانطلق بومان في رحلته يوم 16 أبريل/نيسان الماضي من كاليه، وأرفق حينها مقطع فيديو يوثق أولى لحظات انطلاقه، حيث هتف فيه بشعاراتٍ تعبر عن تضمانه مع فلسطين ومع اللاجئين أثناء وداع أصدقائه.

ومن المخطط أن تستمر هذه الرحلة طوال الأشهر الستة المقبلة، حيث سيعبر الناشط الأيرلندي أراضي 6 دول من فرنسا وحتى تركيا، ثم سينطلق جوًا نحو الأردن، ويعبُر الحدود الأردنية الفلسطينية سيرًا على الأقدام ليحطّ رحاله في الضفة الغربية.

ومنذ ذلك الحين، ينشر بومان بشكل مستمر صورا توثق محطات رحلته، ووجبات الطعام التي يتناولها، وأماكن خلوده للنوم ومقتنياته التي يحملها معه، كما يوثق تضامن نشطاء من المدن التي يصل إليها.

وكان آخر منشورٍ أرفقه الناشط الأيرلندي لتوثيق رحلته بتاريخ 16 مايو/أيار الحالي.