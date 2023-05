متسلق جبال نيبالي يحقق رقما قياسيا بوصوله إلى قمة إيفرست للمرة الـ27

تمكّن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا الأربعاء من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة الـ27 في مسيرته، محققا رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة لرحلته.

وقال مينغما شيربا من شركة "سفن سامت تريكس"، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كامي "وصل إلى القمة بنجاح هذا الصباح في حين كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي".

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 27th time. CONGRATULATIONS! #Everest70 #Everest2023 Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/xPPpllHloR — Everest Today (@EverestToday) May 17, 2023

وكان كامي ريتا شيربا (53 عاما) يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الـ22 إلى قمة إيفرست في العام 2018، في حين حطّم رقما قياسيا سابقا كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا.

والأحد، وصل متسلق جبال آخر هو باسانغ داوا شيربا (46 عاماً) إلى قمة إيفرست للمرة الـ26، معادلا رقمه القياسي السابق.

Pasang Dawa Sherpa, also known as Pa Dawa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for 26th time, equalizing the previous record held by Kami Rita Sherpa, reports expedition organizer Imagine Nepal Treks. pic.twitter.com/FNd4svsVou — Everest Today (@EverestToday) May 14, 2023

وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل مرشد جبال منذ أكثر من 20 عاما، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 للمرة الأولى في العام 1994.

وبات مذّاك يتسلق إيفرست كل عام تقريبا، في حين أرشد مرات عدة المجموعة التي تتولى وضع الحبال التي تمهد الطريق لمتسلقي الجبل.

‼️World Record Alert 🔔 ‘ Keeping Dreaming until it’s Accomplished’ Huge congrats to our Legend Mr. Kami Rita Sherpa for making a WORL RECORD of Scaling Mount Everest for the 27th time at the age of 53, on 17th May 2023 at 8:30am (Local Time) pic.twitter.com/6vTWLFnyEM — Discover Altitude (@DiscoverAltitu1) May 17, 2023

وفي حديث يعود إلى أبريل/نيسان، قال شيربا إن "لم أتقصّد تحقيق هذه الأرقام القياسية ولكن سجلتها إزاء عملي كمرشد".

وتضم نيبال 8 من أعلى 10 قمم في العالم، وتستقبل كل ربيع مئات المتسلقين.

Huge World Record: Legendary Mountaineer Kami Rita Sherpa Climbs Mt. Everest for the 27th time & breaks his own record. ❤️🇳🇵 #Congratulations pic.twitter.com/2Ph7uf2tIy — Routine of Nepal banda (@RONBupdates) May 17, 2023

مهمة التسلق

ويوم السبت، وصل 9 من متسلقي الجبال النيباليين إلى قمة إيفرست، ممهّدين الطريق لمئات المتسلقين، ومعظمهم من الأجانب، لتسلّق أعلى جبل في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ظل طقس مستقر، قام المتسلقون التسعة الذين ينتمون إلى مجموعة الشيربا العرقية بتثبيت حبال على طول المسار الذي سلكوه، حتى يتمكّن مئات المتسلقين من محاولة الوصول إلى قمة إيفرست.

وانطلقت منذ فجر الجمعة مجموعة من متسلقي الجبال مجهّزين بمصابيح ومستعينين بالحبال التي ثبتها أفراد من الشيربا على منحدر خومبو الجليدي، وهي المرحلة الأولى من تسلّق إيفرست والأكثر خطورة، على أمل الوصول إلى القمة بعد أيام قليلة.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت هذه السنة ما لا يقل عن 466 تصريحا لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أن معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، هذا يعني أن أكثر من 900 شخص سيحاولون تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو/ حزيران المقبل.