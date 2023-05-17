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متسلق جبال نيبالي يحقق رقما قياسيا بوصوله إلى قمة إيفرست للمرة الـ27

FILE PHOTO: Nepali sherpa sets Everest record with 27th ascent
كامي ريتا شيربا يعمل مرشد جبال منذ أكثر من 20 عاما (رويترز)
17/5/2023-|آخر تحديث: 17/5/202303:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تمكّن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا الأربعاء من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة الـ27 في مسيرته، محققا رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة لرحلته.

وقال مينغما شيربا من شركة "سفن سامت تريكس"، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كامي "وصل إلى القمة بنجاح هذا الصباح في حين كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي".

وكان كامي ريتا شيربا (53 عاما) يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الـ22 إلى قمة إيفرست في العام 2018، في حين حطّم رقما قياسيا سابقا كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا.

والأحد، وصل متسلق جبال آخر هو باسانغ داوا شيربا (46 عاماً) إلى قمة إيفرست للمرة الـ26، معادلا رقمه القياسي السابق.

وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل مرشد جبال منذ أكثر من 20 عاما، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 للمرة الأولى في العام 1994.

وبات مذّاك يتسلق إيفرست كل عام تقريبا، في حين أرشد مرات عدة المجموعة التي تتولى وضع الحبال التي تمهد الطريق لمتسلقي الجبل.

وفي حديث يعود إلى أبريل/نيسان، قال شيربا إن "لم أتقصّد تحقيق هذه الأرقام القياسية ولكن سجلتها إزاء عملي كمرشد".

وتضم نيبال 8 من أعلى 10 قمم في العالم، وتستقبل كل ربيع مئات المتسلقين.

مهمة التسلق

ويوم السبت، وصل 9 من متسلقي الجبال النيباليين إلى قمة إيفرست، ممهّدين الطريق لمئات المتسلقين، ومعظمهم من الأجانب، لتسلّق أعلى جبل في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ظل طقس مستقر، قام المتسلقون التسعة الذين ينتمون إلى مجموعة الشيربا العرقية بتثبيت حبال على طول المسار الذي سلكوه، حتى يتمكّن مئات المتسلقين من محاولة الوصول إلى قمة إيفرست.

وانطلقت منذ فجر الجمعة مجموعة من متسلقي الجبال مجهّزين بمصابيح ومستعينين بالحبال التي ثبتها أفراد من الشيربا على منحدر خومبو الجليدي، وهي المرحلة الأولى من تسلّق إيفرست والأكثر خطورة، على أمل الوصول إلى القمة بعد أيام قليلة.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت هذه السنة ما لا يقل عن 466 تصريحا لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أن معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، هذا يعني أن أكثر من 900 شخص سيحاولون تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية يونيو/ حزيران المقبل.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي