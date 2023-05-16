شاهد.. سمكة قرش تهاجم قارب صيد صغيرا بأميركا

عاش صياد أميركي لحظات مروعة حينما هاجمت سمكة قرش كبيرة قاربه الصغير حين كان في مهمة صيد في عرض بحر جزيرة أواهو في ولاية هاواي الأميركية.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا الصياد، سكوت هاراغوتشي، المعلقة على قاربه حينما كان في رحلة صيد السبت الماضي.

وأظهر الفيديو القصير -الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي- اقتراب سمكة قرش ضخمة من الزورق بسرعة وعلى حين غرّة، ثم محاولتها التهامه، قبل أن تفشل وتتراجع بعيدا.

وقال الصياد لوسائل إعلام إنه حينما نظر في الأرجاء بعد الهجوم، لاحظ وجود فقمة جريحة بالقرب منه، وإنه يعتقد أن القرش أخطأ بمهاجمة فريسته الفقمة، وانقضّ على قاربه بالخطأ.