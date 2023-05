إطلاق أول خط للحافلات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة

سيُوضع في المملكة المتحدة أول خط للحافلات ذاتية القيادة في الخدمة الأسبوع المقبل في أدنبره، رغم أنّ السائقين سيكونون موجودين داخل هذه المركبات لاستلام القيادة في حالات الطوارئ.

وقال بيتر ستيفنس مدير الشؤون العامة في شركة "ستيج كوتش" خلال عرض أقيم أمس الخميس قرب أدنبره، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تكنولوجيا القيادة الذاتية الموجودة في الحافلة اختُبرت في الماضي، لكنها المرة الأولى التي تُستخدم على خط للحافلات".

وهذا الخط الممتد على حوالي 22 كيلومترا غرب العاصمة الأسكتلندية، سيستضيف ما يقرب من 10 آلاف راكب أسبوعيا.

وفي الحافلات الخمس الموضوعة في الخدمة، والتي سيُسمح لها بالتنقل بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، سيكون السائق موجودا مع ذلك للتأكد من انتظام الوضع، بموجب القانون البريطاني الذي لا يتيح حاليا تسيير مركبات بصورة مستقلة تماما على الطرق العامة.

🚌 Scotland’s first self-driving buses will be taking passengers between Edinburgh and Fife from Monday

🌉 The autonomous Stagecoach fleet were trialled over the Forth Road Bridge ahead of the launch

⬇️ Bosses say customers shouldn’t shouldn’t be nervous to try it out👇 pic.twitter.com/t9PXGL9M6A

— Radio Forth News (@RadioForthNews) May 11, 2023