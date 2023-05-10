جريمة كشفت تفاصيلها الشرطة الأميركية.. قتلت زوجها وألفت كتابا حزنا وحدادا عليه

لم تتمكن الأميركية كوري ريتشينز من إخفاء آثار جريمتها، رغم تظاهرها بذلك وتأليفها كتابا كاملا ينطلق من تجربتها الشخصية ويصف حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، فقد كُشف أخيرا أنها هي التي قتلته.

وتشير تفاصيل القصة المثيرة إلى أن ريتشينز قد بدأت تأليف كتابها "هل أنت معي؟" (?Are You With Me) -الموجّه للأطفال- في الأشهر التي أعقبت وفاة زوجها إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتا في غرفتهما بولاية يوتا غرب البلاد في مارس/آذار 2022.

وكانت ريتشينز (33 عاما) قد أخبرت الشرطة أنها أعدّت مشروبا وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش، وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "باردا"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.

After her husband died last year, she wrote a children’s book on grief. Now she’s charged in his death. Kouri Richins is accused in charging documents of poisoning her husband with a lethal dose of fentanyl. Her lawyer declined comment. https://t.co/ENix7hiNnl — The Associated Press (@AP) May 9, 2023

وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها 5 أضعاف الجرعة القاتلة.

وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، "على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون" الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.

وحصلت كوري على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل.

Kouri Richins was celebrated for a children’s book she wrote about grief after her husband died. But now the mother of three is being accused of murdering Eric Richins. pic.twitter.com/TYuUGqtwuN — Inside Edition (@InsideEdition) May 9, 2023

بعد بضعة أيام، أخبر إريك صديقا له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة "فوكس 13".

ووُجهت إلى كوري ريتشينز يوم الاثنين تهمة القتل العمد، وحيازة وتوزيع مواد خاضعة للمراقبة.

Kouri Richins wrote a book on processing grief after her husband died and is now accused of murdering him. "Good Things Utah" host @suraechinn interviewed Richins a month before her arrest and tells @TVAshleigh the news is "shocking." More: https://t.co/Nm63eSqDY6 #Banfield pic.twitter.com/TfDFt7I94i — NewsNation (@NewsNation) May 10, 2023

وكتاب "هل أنت معي" يتابع قصة طفل فقد والده، لكن يتم تذكيره بأنه لا يزال موجودا في كل مكان حوله، تمامًا مثل ملاك يراقبه.

ويُقدَّم كتابها -في وصفه الإعلاني- على أنه "مطمئن ومريح… كتبته أمّ محبّة مرت بهذه المحنة".

وكان الزوجان قد تزوجا منذ 9 سنوات، ولديهما 3 أطفال جميعهم ذكور.

وفي جريمة مشابهة قبل أقل من عام، أُدينت روائية أميركية أخرى كانت قد نشرت مقالا بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها.

وتمضي هذه الروائية -واسمها نانسي كرامبتون بروفي- عقوبة بالسجن مدى الحياة، لإدانتها بقتل زوجها إثر إطلاق النار عليه مرتين في القلب في يونيو/حزيران 2018.