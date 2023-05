جريمة كشفت تفاصيلها الشرطة الأميركية.. قتلت زوجها وألفت كتابا حزنا وحدادا عليه

لم تتمكن الأميركية كوري ريتشينز من إخفاء آثار جريمتها، رغم تظاهرها بذلك وتأليفها كتابا كاملا ينطلق من تجربتها الشخصية ويصف حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، فقد كُشف أخيرا أنها هي التي قتلته.

وتشير تفاصيل القصة المثيرة إلى أن ريتشينز قد بدأت تأليف كتابها "هل أنت معي؟" (?Are You With Me) -الموجّه للأطفال- في الأشهر التي أعقبت وفاة زوجها إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتا في غرفتهما بولاية يوتا غرب البلاد في مارس/آذار 2022.

وكانت ريتشينز (33 عاما) قد أخبرت الشرطة أنها أعدّت مشروبا وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش، وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "باردا"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.

