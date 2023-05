عمره أكثر من 7 قرون.. كرسي تاريخي بمراسم تتويج الملك تشارلز

يواصل قصر بكنغهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل، وقال إن التتويج سيشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

ICYMI: The replica of Britain’s coronation chair opened at the London Eye. Read more about the coronation chair’s history here: https://t.co/uDxXnt3rME pic.twitter.com/J55nqVpioD

— Reuters (@Reuters) April 30, 2023