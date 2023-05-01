عمره أكثر من 7 قرون.. كرسي تاريخي بمراسم تتويج الملك تشارلز

يواصل قصر بكنغهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل، وقال إن التتويج سيشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

ICYMI: The replica of Britain’s coronation chair opened at the London Eye. Read more about the coronation chair’s history here: https://t.co/uDxXnt3rME pic.twitter.com/J55nqVpioD — Reuters (@Reuters) April 30, 2023

وقال القصر -في بيان- إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى.

وقال القصر إن الكراسي التي ستُستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التي ستستخدم لتتويج كاميلا كانت قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث في 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضا على كرسيي العرش خلال بعض خطوات مراسم التتويج. وكان هذان الكرسيان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، في عام 1937.

وقال القصر إن كراسي المجموعة الملكية "تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة".

ومن المقرر أن يتوّج تشارلز، الذي صار عاهلا للمملكة المتحدة و14 بلدا آخر بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر/أيلول الماضي، في السادس من مايو/أيار في حفل فخم له مغزى ديني مهيب.

The fascinating history behind the chair King Charles will sit on at his coronation https://t.co/QWF3cFRZlQ pic.twitter.com/ioI6wd2TN2 — Independent Lifestyle (@IndyLife) April 30, 2023

وحسب منشور لمكتب رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي عبر تويتر، فإن "هذا التتويج يحيي تقاليد عمرها أكثر من ألف عام، كما أنه يضم نصوصا جديدة ومنقحة وعناصر أخرى، ومشاركة للشعب من جميع الأعمار وكثير من الأديان والخلفيات".