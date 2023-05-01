بسبب تلوث طريقة إعداده.. عصير قصب السكر في قفص الاتهام بمصر

القاهرة- لا يختلف اثنان على فوائد عصير قصب السكر، أحد أكثر العصائر الطازجة شهرة في مصر، والذي يعد بديلا طبيعيا وصحيا للعصائر المعلبة والمشروبات الغازية، لكن يبدو أن هذا الاتفاق وجد من يخالفه ويحذر من أضرار العصير المنتشر شعبيا.

جاء ذلك بعدما حذر الدكتور وليد شوقي عطية، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، مما سماها "كارثة" شرب عصير قصب السكر بالطريقة التقليدية المتعارف عليها في مصر منذ عقود، حيث تنتشر محلات العصير في جميع مدن الجمهورية.

وعلى صفحته الشخصية في فيسبوك قال عطية -في مقطع مصور أثار جدلا واسعا- إن تناول عصير القصب خطير وكارثة، رغم أن جميع الأطباء يتحدثون عن فوائده الكثيرة.

وأوضح أن خطورة العصير لا تكمن في طبيعته ولكن في طريقة عصره الملوثة، حيث تحتوي عيدان قصب السكر على كميات كبيرة من بيض ويرقات الحشرات والذباب التي تختلط مع الماء والعصير الملوث، وقال "وأنت لا تدري ماذا دخل إلى جسمك من أضرار، حدّث ولا حرج".

وأكد الطبيب المصري أن الطريقة المثلى من أجل الحصول على عصير قصب السكر هي تناوله من خلال مضغه بعد تقشيره، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم الإفراط في أكله، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر.

المشروب الصيفي الأكثر شعبية

وعصير قصب السكر الطازج هو أكثر مشروب شعبي شهير في مصر وفي عدد من البلدان العربية، وتنتشر محلات بيعه إلى جانب بعض العصائر الطازجة في أنحاء البلاد.

وتعتمد فكرة العصير على عصر عيدان نبات قصب السكر (يزرع بكميات كبيرة في صعيد مصر) بواسطة مكابس أو عصارات ضغط واستخلاص العصارة منها، ويشرب فور عصره لأنه سريع الأكسدة ويتغير طعمه ولونه بسرعة، ويضاف إليه الثلج، وأحيانا يوضع الليمون بين عيدانه.

يكثر تناول عصير قصب السكر في فصل الصيف، خاصة في صعيد مصر، ويزود الجسم بكميات كبيرة وسريعة من السكر تشعره بالنشاط والحيوية.

وينظر إليه كمشروب طبيعي صحي، لأنه يحتوي على كميات من المعادن، كما أنه مفيد لصحة الجسم والبشرة، وأرخص سعرا من المشروبات المعلبة والغازية وأكثر حجما، وطعمه حلو المذاق مثل السكر برائحة مميزة.

أحد زبائن محل عصير قصب السكر في محافظة الجيزة قال إنه "أفضل عصير طبيعي يمكن تناوله في فصل الصيف، لأنه منعش ومفيد ويقاوم الشعور بالجوع، وأرخص ثمنا من العصائر الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية وغيرها من المواد الضارة"، حسب حديثه للجزيرة نت.

لكن عند الحديث معه عن حجم التلوث الذي يصاحب عملية العصر أعرب عن استغرابه من سماع مثل هذا الكلام، وقال "لم أفكر قط في حقيقة نظافة عيدان قصب السكر والثلج المستخدم في تبريده وأكواب العصير الزجاجية غير المعقمة، نشربه باستمرار ونحرص على تناوله دون غيره ولا يخطر ببال الكثيرين ذلك".

عصير القصب الصحي

وبشأن حقيقة ما ذهب إليه الدكتور وليد شوقي وأثار الجدل على مواقع التواصل، قال خبير التغذية المصري الدكتور مجدي نزيه "يجب عدم تعميم الحديث عن تلوث العصير في جميع محلات العصائر المنتشرة في كل مكان، هناك محلات متخصصة تحرص على مراعاة نظافة وسلامة عيدان قصب السكر قبل عصره، وهو مفيد وإيجابي، ويعتبر عصيرا مرطبا ويزود الجسم بالطاقة".

لكن نزيه اتفق مع أضرار العصير البالغة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مضيفا أن عصر عيدان قصب السكر على وضعها دون غسل جيد ودون كحتها بالسكين لإزالة الطبقة الخارجية التي قد تعلق بها بعض الحشرات والذباب واليرقات، والتخلص من قاعدة العود التي تكون على الأرض لا يسبب ملوثات بيولوجية فقط، وإنما ملوثات كيميائية تكون على شكل بودرة سوداء حول حلقة كل عقلة بالعود، وهي عبارة عن سموم فطرية، ولها مخاطر كبيرة على الكبد.

وفي حديثه للجزيرة نت، نصح خبير التغذية بضرورة توخي الحذر عند تناول عصير القصب، واختيار المحلات التي تحرص على اتباع الطرق السليمة في العصر، وتجنب استخدام ألواح الثلج التي يتم استخدامها في تبريد الأسماك وغيرها لأنها غير صالحة للشرب، وتجنب الشرب في أكواب زجاجية غير معقمة، وتخزين عيدان القصب في أماكن نظيفة.

فوائد صحية متنوعة

نشر موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" (FAO) الكثير من المقالات عن فوائد عصير قصب السكر لمراكز بحثية رسمية في بعض الدول، والتي وصفته بأنه "عصير سحري" ومفيد لصحة الإنسان.

التقارير العلمية أشارت إلى أنه يتم استهلاكه كمشروب طاقة دون معرفة الفوائد الصحية المتنوعة، ويعد الوعي المناسب والنشر المتكرر بشأن فوائد عصير قصب السكر على المستوى الحكومي من خلال وسائل الإعلام المختلفة أمرا ضروريا للحفاظ على صحة جيدة للناس.

وحسب خبراء ومنصات التغذية، يساعد قصب السكر أعضاء الجسم على القيام بوظائفها بشكل أفضل، ويحتوي على نسبة أكبر من السكريات إلى جانب:

البروتينات

الكربوهيدرات

المعادن مثل الحديد والصوديوم والمغنسيوم

الفيتامينات، مثل "إيه" (A)، "بي" (B)، "سي" (C)

مضادات الأكسدة

ويتضمن عصير قصب السكر فوائد صحية عديدة، مثل:

تحسين صحة البشرة ومظهرها.

الحفاظ على صحة الكلى ومقاومة التهابات المسالك البولية.

تعزيز جهاز المناعة وتخفيف أعراض الشعور بالاكتئاب.

يساعد على تحسين صحة الفم والأسنان.

ينظم مستويات سكر الدم لغير مرضى السكري.

يحسن صحة الكبد ويساعد على الهضم.

يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

لكن هناك استخدامات عديدة لقصب السكر، حيث تقوم عليه صناعة السكر في مصانع متخصصة بالمحافظات الجنوبية، ويميل لونه إلى البني وليس الأبيض، كما يدخل في إنتاج العسل الأسود.

كما أن هناك صناعات تقوم على مخلفات قصب السكر، مثل الخل والكحول من لب الورق، والخشب الحبيبي، بالإضافة إلى الصناعات الثانوية كالشمع والخميرة الجافة وخميرة البيرة وسلفات البوتاسيوم والأسيتون وزيت الكحول الذي يدخل في الصناعات العطرية، حسب موقع وزارة الزراعة المصرية الإلكتروني.

وتبلغ مساحة قصب السكر في مصر نحو 350 ألف فدان، توفر 8 ملايين طن للمصانع العاملة في إنتاج السكر لإنتاج ما ‏يصل إلى 830 ألف طن سكر هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج العسل الأسود والخل، كما يذهب جزء آخر إلى محلات العصائر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.