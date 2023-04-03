كان على ارتفاع 200 متر.. وفاة شخصين إثر اشتعال منطاد في منطقة سياحية بالمكسيك

وثق مقطع فيديو تفاصيل حادثة اشتعال منطاد كان على متنه 4 أشخاص، بينهم طفلة كانت تستمتع مع والديها بالمغامرات واكتشاف الأماكن السياحية في المكسيك.

وتشير الأخبار المتداولة إلى أن الحادث قد وقع أول أمس السبت في منطقة تيوتيهواكان، وأن المنطاد كان على ارتفاع 200 متر حين اشتعلت فيه النيران بالأعلى.

Esto es una tragedia, Teotihuacán nuevamente resaltando pero no por cosas buenas, globo aerostático se incendia y provoca esto. pic.twitter.com/IMFn4JTihl — Yeik Morales no sabe que poner. (@yeikmorales) April 1, 2023

وأظهرت المشاهد المصورة لحظات بداية الاشتعال، إذ قفزت راكبة من المنطاد وهي الابنة البالغة من العمر 13 عاما، بينما ظل والداها على متن المنطاد المشتعل.

وحسب ما أفادت الصحف المحلية، فقد توفي الأبوان، وأصيبت الابنة بإصابات بليغة إثر السقوط على الأرض ونقلت إلى المستشفى، بينما فرّ قائد المنطاد من مكان الحادث.

🔴 En el lugar también quedaron los restos del globo, el cual se incendió en el aire, para después caer de una altura de 200 metros. 📹 Luis Barrera | @laprensaoem pic.twitter.com/yMYshNiQT4 — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 1, 2023

وذكرت صحف محلية أن النيابة العامة وقوات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث على الفور لبحث الأمر، ومعرفة أسباب حدوث الحريق.

وتتكرر حوادث المناطيد في تلك المنطقة بأشكال مختلفة، فقد شهد عام 2022 أربعة حوادث، في حين شهد 2023 حادثين حتى الآن، وأسفر عن الحوادث إصابة 15 شخصا ووفاة اثنين.