مشاهد تخطف الأنظار.. إحياء ليلة الـ27 من رمضان بالأقصى

احتفى ناشطون بعدد من مقاطع الفيديو التي أظهرت توافد واحتشاد الآلاف من المصلين في المسجد الأقصى الشريف لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، وأعربوا آمالهم في أن تعود الأراضي المقدّسة لأهلها.

وتضمنت مقاطع فيديو توافد الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى لإحياء "ليلة القدر"، وسط أجواء إيمانية مبهجة بدت واضحة على وجوه المصلين.

وانتشرت فيديوهات لمقدسيين خلال ترديدهم الدعوات والتوسل إلى الله في صلاتهم، ومشاهد أخرى توثق هتافات المصلين بعد أداء الصلوات وترديدهم التكبيرات، وتجديد قسَم حماية الأقصى والمرابطة فيه.

واعتبر مغرّدون أن هذه المشاهد المبهجة لتوافد المصلين تحيي الأمل من جديد بالتحرر من الاحتلال والدخول إلى الأقصى دون قيود أو تضييقات، حيث لم يتبق في المسجد شبر واحد يتسع للمصلين.

وأكد آخرون أن هذه المشاهد تؤكد عجز الاحتلال على نسف حقيقة أن القدس عربية إسلامية، وألا مستقبل للاحتلال على هذه الأرض.

وعلق المحلل السياسي عدنان أبو عامر بالقول: "300 ألف مصلّ اعتكفوا هذه الليلة في رحاب المسجد الأقصى. فضلا عن الرسالة الدينية لهذا المشهد، لكن معانيه السياسية لا تخطئها العين، أهمها: أقصانا لا هيكلهم… مسجدنا لا معبدهم.. كانت القدس، وما زالت، وستبقى، فلسطينية عربية إسلامية.. ارزقنا يا رب صلاة في الأقصى فاتحين محررين".

أما الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، فقد قال معلقا: "المسجد الأقصى يزهو بعشرات الآلاف من عمّاره في هذه الليلة المباركة. مشاهد تصيب الغزاة بالقهر، إذ تؤكّد لهم أن مشروع (الهيكل) هو ضرب من الوهم، وأن هذه البقعة لن تكون إلا لنداء (الله أكبر). سلام الله عليه وعلى المرابطين فيه، وعلى من يحملون همّه، وتهفو قلوبهم إليه إلى يوم الدين".

المسجد الأقصى يزهو بعشرات الآلاف من عمّاره في هذه الليلة المباركة.

مشاهد تصيب الغزاة بالقهر، إذ تؤكّد لهم أن مشروع "الهيكل" هو ضرب من الوهمْ، وأن هذه البقعة لن تكون إلا لنداء "الله أكبر".

سلام الله عليه وعلى المرابطين فيه، وعلى من يحملون همّه، وتهفو قلوبهم إليه إلى يوم الدين. pic.twitter.com/rbPHTUY6ND — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 17, 2023

ونشر الناشط عبد الرؤوف أبو سنينة: "حوالي نصف مليون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان، صرخة في وجه الكيان، صرخة في وجه كل من يقف في طريق تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. شعب فلسطين إني أركع لجبروتك، قسما لن يحررها إلا سواعدك. سجل يا تاريخ".

ثلاثمائة ألف مصلّي اعتكف هذه الليلة في رحاب المسجد الأقصى.

فضلا عن الرسالة الدينية لهذا المشهد، لكن معانيه السياسية لا تخطئها العين، أهمها: "أقصانا لا هيكلهم… مسجدنا لا معبدهم"..

كانت القدس، وما زالت، وستبقى، فلسطينية عربية إسلامية..

ارزقنا يا رب صلاة في الأقصى فاتحين محررين.. pic.twitter.com/08YCDmrdQd — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) April 18, 2023

وكتب الناشط جهاد حلس: "صورة تفرح قلوب المسلمين للمسجد الأقصى وهو يمتلئ بالمصلين في ليلة 27 رغم كل أوجاعه وآلامه!! اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا وقد رزقتنا فيه صلاة وقد تحرر من دنس الظالمين".

صورة تفرح قلوب المسلمين للمسجد الأقصى وهو يمتلئ بالمصلين في ليلة 27 رغم كل أوجاعه وآلامه !!

اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا وقد رزقتنا فيه صلاة وقد تحرر من دنس الظالمين !! pic.twitter.com/R7ECgUG0Sw — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) April 18, 2023

ونشرت المغردة آية حسونة: "أقصانا لا هيكلهم.. مسجدنا لا معبدهم.. كانت القدس، وما زالت، وستبقى، فلسطينية عربية إسلامية.. ارزقنا يا رب صلاة في الأقصى فاتحين محررين".

"أقصانا لا هيكلهم… مسجدنا لا معبدهم"..

كانت القدس، وما زالت، وستبقى، فلسطينية عربية إسلامية..

ارزقنا يا رب صلاة في الأقصى فاتحين محررين..#صباح_الخيرᅠ #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/ky7vAGzhFy — آية حسونة #غزة (@Aya_Hassoun24) April 18, 2023

يشار إلى أن حوالي 280 ألف مصلّ توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ونشر حساب المسجد الأقصى الرسمي عددا من المقاطع والصور، وأضاف التعليق التالي: "مشهد عظيم من باحات المسجد الأقصى المبارك العامر بالمصلين. قرابة 280 ألفا أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى، هذا المساء".