خطوة تاريخية وأولى من نوعها.. مدينة أميركية ستغلق مكاتبها الحكومية في أعياد المسلمين

أعلن مجلس مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، عن منح موظفي البلدية إجازة رسمية وإغلاق جميع المكاتب التابعة لها في عيدي الفطر والأضحى، لتكون بذلك هي أول بلدية في الولايات المتحدة تمنح موظفيها إجازة رسمية في أعياد المسلمين.

ونظم مجلس مدينة ديربورن "مهرجان رمضان"، الذي تخللته فعاليات يشارك فيها المسلمون الصائمون مع سكان المدينة الآخرين، في احتفالات وصفتها وسائل إعلامية بـ"التاريخية" وأنها الأولى من نوعها في البلاد.

Ramadan Nights continue in West Downtown Dearborn! 🗓️: Thursdays, Fridays & Saturdays

🕛: 10 PM to 2 AM

📍: West Village Drive between Mason and Monroe pic.twitter.com/7WCMEaJtlz — City of Dearborn (@Dearborngov) March 30, 2023

وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأميركية، فإنها المرة الأولى التي يساعد فيها مجلس مدينة ديربورن في تنظيم ودعم فعاليات لشهر رمضان وعيد الفطر، في المدينة التي يُشكل فيها السكان ذوو الأصول العربية أكثر من 47%، وغالبيتهم من المسلمين.

Join us for Mayor Abdullah H. Hammoud’s community breakfast to celebrate the Eid al-Fitr holiday! 🌙 Pre-registration for the free event is required: https://t.co/axE9BlV1Hm pic.twitter.com/epmv0r3CVW — City of Dearborn (@Dearborngov) April 3, 2023

ويعود الفضل في هذه الفعاليات غير المسبوقة إلى رئيس البلدية العربي المسلم عبد الله حمود، الذي تولى منصبه العام الماضي كأول عمدة أميركي عربي مسلم لمدينة ديربورن، التي تعتبر موطنا لإحدى أكبر الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة.

ووفقا لوسائل إعلام، أعلن مجلس مدينة ديربورن في وقت سابق في بيان صحفي أنه سيغلق أبوابه في إجازة عيد الفطر الذي من المرجح أن يكون يوم الجمعة (21 أبريل/نيسان الحالي)، إضافة إلى مكاتب مجلس المدينة ومكتبات المدينة العامة والمحكمة الجزئية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُغلَق فيها مكاتب البلدية احتفالا بالعيد.

واقترح عمدة المدينة على أعضاء مجلسها إغلاق الإدارات بمناسبة العيد، الأمر الذي وافق عليه المجلس، بعدما كانت تشهد إجازة عيد الفطر إغلاقا لبعض المؤسسات التعليمية فقط.

وبرعاية من عبد الله حمود، أعلن مجلس المدينة عن إقامة فعالية احتفالية يوم السبت 22 أبريل/نيسان الجاري بمناسبة عيد الفطر، تتخللها مأدبة فطور ومساحات للألعاب وأنشطة مختلفة.