خطوة تاريخية وأولى من نوعها.. مدينة أميركية ستغلق مكاتبها الحكومية في أعياد المسلمين

أعلن مجلس مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، عن منح موظفي البلدية إجازة رسمية وإغلاق جميع المكاتب التابعة لها في عيدي الفطر والأضحى، لتكون بذلك هي أول بلدية في الولايات المتحدة تمنح موظفيها إجازة رسمية في أعياد المسلمين.

ونظم مجلس مدينة ديربورن "مهرجان رمضان"، الذي تخللته فعاليات يشارك فيها المسلمون الصائمون مع سكان المدينة الآخرين، في احتفالات وصفتها وسائل إعلامية بـ"التاريخية" وأنها الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأميركية، فإنها المرة الأولى التي يساعد فيها مجلس مدينة ديربورن في تنظيم ودعم فعاليات لشهر رمضان وعيد الفطر، في المدينة التي يُشكل فيها السكان ذوو الأصول العربية أكثر من 47%، وغالبيتهم من المسلمين.

