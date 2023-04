بعد وفاة 3 خيول.. مطالبات بإلغاء سباقات القفز في بريطانيا

تظاهر نشطاء حقوق الحيوان في بريطانيا إثر وفاة أحد الخيول خلال سباق "غراند ناشونال" الجاري حاليًا في البلاد، وتعالت الدعوات عبر المنصات لحظر تلك السباقات لخطورتها على الحيوانات.

وشهدت النسخة الحالية من سباق "غراند ناشونال" -أحد أطول السباقات وأكثرها خطورة في العالم والمقامة على مضمار أينتري- وفاة 3 خيول حتى الآن، هي "دارك رافين"، و"إنفوي سبيشيل"، و"هيل سكستين"، والأخير أطلق عليه النار بعد إصابات بالغة لا يمكن علاجها تعرض لها عند اجتياز أحد الحواجز.

RIP Hill Sixteen, who was killed at the first fence of the #GrandNational at #Aintree this afternoon. 💔 Another innocent horse has their life taken from them in the name of entertainment and gambling. #BanJumpRacing #YouBetTheyDie pic.twitter.com/HSnwjs7FFt — Animal Aid (@AnimalAid) April 15, 2023

ووثقت مقاطع مصورة عبر المنصات حوادث اصطدام الخيول وتعثرها عند حواجز السباق، إذ تفشل بعض الأحصنة في القفز وتصطدم بها خيول قادمة، في مشاهد حظيت برواج واسع وخلفت غضبًا كبيرًا.

ونظم عشرات النشطاء وقفات احتجاجية بالقرب من مكان السباق، للتعبير عن غضبهم من إقامة السباق ومطالبتهم بإلغائه.

Claudia, one of our spokespeople, has just been arrested, for speaking out about the cruelty that is about to unfold on the track at Aintree. Thank you for trying to protect the horses Claudia. Please sign our petition to Cancel the Grand National 📷 https://t.co/cic6k0eiar pic.twitter.com/1CJ5alYaZS — Animal Rising (@AnimalRising) April 15, 2023

ووثقت منظمة "ارتقاء الحيوان" محاولة بعض أفرادها اقتحام السباق لتعطيله، وإلقاء الشرطة القبض على أغلبهم، في حين نجح البعض في الوصول.

Today hundreds of incredibly brave animal lovers took direct action in the name of Animal Rising to protect the horses at Aintree. Supporters managed to get onto the track and delay proceedings, making headlines around the world. Subsequently, people all over the UK are having… pic.twitter.com/0vQ6auleYP — Animal Rising (@AnimalRising) April 15, 2023

وأكدت الحركة -عبر حسابها على تويتر- استمرارها في الاحتجاجات المناهضة للسباق، كما أطلقوا عريضة تطالب بإيقاف السباق، وجمعت نحو 15 ألف توقيع حتى الآن.

وقالت شرطة ميرسيسايد -في بيان أمس السبت- إنه تم اعتقال 23 شخصًا لمحاولة اقتحام المضمار وتأخير السباق، حيث تمكن بعضهم من اجتياز السياج والدخول؛ مما اضطرهم إلى تأجيل السباق لحين إخراجهم.

ARREST| Merseyside Police can confirm that 23 arrests have now been made n connection with disruption activities at #Aintree Racecourse. Officers are making further arrests as the police operation continues. Read more: https://t.co/kgm4Fu7Iqi pic.twitter.com/3YkJfTmYNk — Merseyside Police (@MerseyPolice) April 15, 2023

وأعربت العديد من المنظمات المعنية بحقوق الحيوان عن استيائها من التعامل مع الحيوانات بهذه الطريقة، والتجاوز عن الوفيات المتكررة في تلك السباقات.

ووثقت منظمة "آنيمال رايزينغ" وفاة أكثر من 49 حصانا خلال هذا العام وحده، معلقة بأن هذه الوفيات نتيجة حتمية لاستغلال الحيوانات بهذا الشكل في الترفيه.

More than 49 horses have died in the UK in horse racing events so far this year alone. We didn't cause those deaths and we haven't caused any today. Horrific, heartbreaking deaths like these are an inevitable consequence of exploiting these animals for entertainment – and it… https://t.co/Ypt2NXJrsS — Animal Rising (@AnimalRising) April 15, 2023

وعلقت منظمة "آنيمال إيد" في تغريدة لها قائلة "تفقد خيول السباق البريئة أرواحها باسم الترفيه والمقامرة، ومضمار أينتري هو مضمار السباق الأسوأ، هو وصمة عار، ويجب على المسؤولين أن يشعروا بالخجل بعد ما رأيناه خلال الأيام الماضية".

RIP Hill Sixteen, who was killed at the first fence of the #GrandNational at #Aintree this afternoon. 💔 Another innocent horse has their life taken from them in the name of entertainment and gambling. #BanJumpRacing #YouBetTheyDie pic.twitter.com/HSnwjs7FFt — Animal Aid (@AnimalAid) April 15, 2023

أما منظمة "بيتا"، فوصفت بدورها سباق "غراند ناشونال" -الذي يمتد لأكثر من 7 كيلومترات- بأنه "واحد من أطول السباقات وأكثرها خطورة في العالم"، قائلة إن عامل الخطورة الكبير هو سبب شهرته، وتسبب في أكثر من 36 وفاة منذ عام 2010.

وأضافت -في بيان عبر موقعها الرسمي- أن العوائق الصعبة التي يجب على الخيول تجاوزها في هذا السباق تؤثر عليها سلبًا، وتضع ضغطًا هائلًا على أرجلها وعضلاتها.

كما انتقدت المنظمة الأسلوب القاسي المتبع مع الخيول في بعض الأوقات، حيث تضرب من أجل دفعها لتقديم أعلى مستوى لها خلال السباق، وكذلك بعض الأساليب غير الأخلاقية، مثل إعطاء الخيول بعض المخدرات القانونية وغير القانونية من أجل رفع مستواها.

وأكدت المنظمة أن "آلاف الخيول المستخدمة في السباقات في المملكة المتحدة وأيرلندا يتم إرسالها إلى المسلخ كل عام وبيعها للذبح، وينتهي لحمها إما في طعام الكلاب أو القطط أو للاستهلاك البشري في آسيا وأوروبا. وما دامت الشركات مستمرة في رعاية المهرجان الوطني الكبير المميت ستستمر الخيول في الموت".

وشارك العديد من النشطاء والمدونين في الدعوة لإلغاء سباقات القفز، منتقدين تجاهل الأمر والاستمرار في المنافسات والمراهنة من دون اهتمام بحالة الحيوانات.

وانتقد الطبيب البيطري سين وينسلي -في تغريدة عبر حسابه- الإصرار على تلك السباقات، رغم ضررها الكبير على الخيول بسبب ما تتعرض له من ضغوط نفسية وبدنية من أجل تحسين أدائها.

To assess ethical acceptability of the #GrandNational & horseracing, as we must as a humane nation, we need to fully understand & account for the #AnimalWelfare costs. This isn't the same as 'how much the horses are loved'. Beyond deaths & whip use, those costs include: (1/3) pic.twitter.com/GhdQ4uw52C — Sean Wensley (@SeanWensley) April 15, 2023

وتحظى سباقات الخيول باهتمام واسع في بريطانيا، حيث تعد من أهم الرياضات هناك، ويتابعها كثيرون، كما تشهد مراهنات بالملايين كل عام.