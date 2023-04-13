"فقدت أبي وأريدك أن تحل مكانه".. حوار مؤثر بين وزير الصحة التركي وفتاة من متضرري الزلزال

تداولت صفحات تركية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حوارا مؤثرا جمع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وعددا من المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا، أوائل فبراير/شباط الماضي، عقب إفطار جماعي جمعهم في مدينة هاتاي.

وظهر في الفيديو الذي نشر أمس، الوزير التركي وهو يوجه سؤالا للأطفال المتضررين والعائلات، حيث "قال لهم هل لديكم طلب منا؟"، فردت فتاة من الأطفال الموجودين "أنا ليس لدي أب، أريد أن تكون في مكان أبي".

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bizden bir isteğin var mı? Depremzede vatandaş: Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum. pic.twitter.com/KHDruwLJTK — Sabah (@sabah) April 12, 2023

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تبكي، مما دعا وزير الصحة التركي إلى التعاطف معها والاستئذان لفتح باب تواصل معها، حيث أرسلها للوفد المرافق له لتسجيل بياناتها الشخصية لتسهيل ذلك.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف عشرات آلاف من القتلى ودمارا اقتصاديا كبيرا.