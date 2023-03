اعتبرها زوجها ميتة.. العثور على أميركية بعد أكثر من 30 عاما على اختفائها

لم يكن صيف عام 1992 عاديا للأميركية باتريشيا كوبتا وعائلتها، فقد اختفت السيدة البالغة من العمر 52 عاما آنذاك من دون أن تنطق بكلمة واحدة، تاركة زوجها وأخواتها أسرى فك لغز اختفائها المفاجئ.

وحسب التفاصيل التي نشرتها مجلة "لوبوان" Le Point الفرنسية، فإن السيدة كانت تعيش في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من محاولات الشرطة الحثيثة للعثور عليها فإنها لم تتمكن من ذلك، وعندما فقد زوجها الأمل أعلن وفاتها قانونيا بعد سنوات من البحث غير المثمر.

لكن باتريشيا التي تبلغ من العمر الآن 83 عاما لا تزال على قيد الحياة، وقد عُثر عليها في دار لرعاية المسنين في بورتوريكو، وفقا لما نشرته شبكتا "سي إن إن" (CNN) و"سكاي نيوز" (Sky News) الإخباريتان.

وحسب ما تناقلته المواقع والصحف الأجنبية، فإن زوجها كان قد ذهب إلى بورتوريكو للبحث عنها، لمعرفته بحبها للشمس، لكنه لم يجد لها أي أثر هناك.

وتشير المعلومات الجديدة عن السيدة الأميركية التي تعاني من الخرف إلى أنها قُبلت في دار المسنين في يونيو/حزيران من عام 1999، بعد 7 سنوات من اختفائها، ولم يتمكن أحد من التعرف عليها لأنها كانت ترفض الحديث مع موظفي الرعاية.

Patricia Kopta disappeared from Pennsylvania in 1992, only to be found alive in Puerto Rico as a now-83-year-old.

She suffered from dementia and was living in an adult care home. Staff pieced together details she told them and contacted authorities.

More: https://t.co/W6xtvg5roe pic.twitter.com/VvZDxJbn1c

— NewsNation (@NewsNation) March 6, 2023