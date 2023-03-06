تبدو قصة البوليفي جونثان أكوستا مثل فيلم سنيمائي، فالشاب البالغ من العمر 30 عاما قضى شهرا كاملا في غابات الأمازون، وللنجاة بحياته اضطر إلى أكل الديدان وجمع المياه في حذائه وشرب بوله للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا للروايات التي تناقلتها وكالات أنباء وصحف أجنبية، من بينها "الغارديان" البريطانية، فإن عائلة أكوستا أبلغت عن فقدانه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن كان في رحلة صيد مع 4 من أصدقائه في غابات الأمازون المطيرة، إلا أنه انفصل عنهم في 25 الشهر ذاته.

وبعد شهر بالضبط، عثرت عليه فرق البحث والإنقاذ. وفي حال التأكد من صحة ما تم الإدلاء به فإن أكوستا سيكون أحد الذين قضوا أطول فترات في غابات الأمازون وبقوا على قيد الحياة.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "يونيتيل" (Unitel TV) البوليفية، قال الشاب الناجي، إنه خلال فترة ضياعه في الغابة تعلم تقنيات تساعده للبقاء على قيد الحياة، من ذلك أنه كان يتناول الحشرات، ويشرب بوله، ويأكل الديدان، مشيرا إلى أنه تعرّض لهجوم من قبل بعض الحيوانات.

Bolivian farmer Jhonatan Acosta survived a full month lost and alone in the Amazon- reporting his story on @cbssaturday pic.twitter.com/hUptEdfVpz — Michael George (@MikeGeorgeCBS) March 4, 2023

وقالت شقيقته ميلادي أكوستا لقناة "يونيتيل" إن شقيقها "اضطر للقتال مع خنزير بري خطير"، في حين كان نمر يقبع في مكان قريب منه (جونثان).

ووفق ما رواه جونثان، فإنه خلال الأسبوعين الأولين من المدة التي قضاها كان يجمع مياه الأمطار في حذائه حتى يتمكن من شربها، إلا أن مروره بفترات من الجفاف دفعه لشرب بوله.

If verified, Jhonatan Acosta, 30, would rank among the longest-ever lone Amazon survivors#GeoNewshttps://t.co/CKEhOFs33L — Geo English (@geonews_english) March 2, 2023

محنة ونجاة

وعن هذا الأمر يقول "طلبت من الله أن تمطر، ولو لم تمطر، لما كنت لأنجو"، مشيرا إلى أنه سار نحو 40 كيلومترا بحثا عن المناطق الحضرية، إلا أنه اكتشف أنه كان يسير في نفس الدائرة.

وأضاف أنه فقد 17 كيلوغراما من وزنه خلال هذه المحنة، وأنه خُلع كاحله، إلا أن إنقاذه ولمّ شمله مع عائلته جعلاه سعيدا وممتنا للغاية.

وفي حالة أخرى معروفة في بوليفيا، نجا المغامر الإسرائيلي يوسي غينسبرغ بعد بقائه 3 أسابيع في منطقة الأمازون عام 1981، وهو إنجاز ألهم فيلما بعنوان "الغابة" (Jungle) من بطولة دانيال رادكليف.

وفي البرازيل، نجا الطيار أنطونيو سينا بعد بقائه 38 يوما في منطقة الأمازون إثر تحطم طائرته السياحية في 2021، وفي العام الذي يليه تم إنقاذ شقيقين يبلغان من العمر 7 أعوام و9 أعوام بعد أن قضيا 25 يوما في الجزء البرازيلي من الغابات المطيرة.