تبدو قصة البوليفي جونثان أكوستا مثل فيلم سنيمائي، فالشاب البالغ من العمر 30 عاما قضى شهرا كاملا في غابات الأمازون، وللنجاة بحياته اضطر إلى أكل الديدان وجمع المياه في حذائه وشرب بوله للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا للروايات التي تناقلتها وكالات أنباء وصحف أجنبية، من بينها "الغارديان" البريطانية، فإن عائلة أكوستا أبلغت عن فقدانه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن كان في رحلة صيد مع 4 من أصدقائه في غابات الأمازون المطيرة، إلا أنه انفصل عنهم في 25 الشهر ذاته.

وبعد شهر بالضبط، عثرت عليه فرق البحث والإنقاذ. وفي حال التأكد من صحة ما تم الإدلاء به فإن أكوستا سيكون أحد الذين قضوا أطول فترات في غابات الأمازون وبقوا على قيد الحياة.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "يونيتيل" (Unitel TV) البوليفية، قال الشاب الناجي، إنه خلال فترة ضياعه في الغابة تعلم تقنيات تساعده للبقاء على قيد الحياة، من ذلك أنه كان يتناول الحشرات، ويشرب بوله، ويأكل الديدان، مشيرا إلى أنه تعرّض لهجوم من قبل بعض الحيوانات.

Bolivian farmer Jhonatan Acosta survived a full month lost and alone in the Amazon- reporting his story on @cbssaturday pic.twitter.com/hUptEdfVpz

— Michael George (@MikeGeorgeCBS) March 4, 2023