رُفع فيهما الأذان.. إفطار رمضاني بكاتدرائية مانشستر البريطانية وكنيسة أردنية

في مشهد يعكس التسامح بين الأديان أفطر العشرات من المسلمين في سابع أيام رمضان في كنيسة كاتدرائية مانشستر البريطانية، حيث رفع الأذان فيها لأول مرة، كما شهدت كنيسة دير اللاتين في مدينة السلط الأردنية إفطارا رمضانيا ضم نحو 200 طفل من الأيتام.

وجاء الإفطار الرمضاني في الكاتدرائية البريطانية العريقة ضمن فعالية إفطار جماعي من تنظيم مؤسسة "الإفطار المفتوح" (Open Iftar).

ونظمت مؤسسة "الإفطار المفتوح" -وهي مؤسسة إسلامية بريطانية تعنى بإقامة إفطارات جماعية في شهر رمضان من كل عام في أماكن وفعاليات مختلفة- إفطارا أمس الخميس بحضور عدد من الشخصيات الدينية المسلمة والمسيحية.

History was made last night! Over 1,000 people from all faith backgrounds & none attended the @OpenIftar at @ManCathedral.

Beautiful showcase of bridging, belonging & celebrating our community of communities. Appreciation to @deanroggovender @bevcraig for hosting us in MCR! 🐝 pic.twitter.com/Je278ABlTG

— Omar Salha (@o_salha) March 30, 2023