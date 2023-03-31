رُفع فيهما الأذان.. إفطار رمضاني بكاتدرائية مانشستر البريطانية وكنيسة أردنية

في مشهد يعكس التسامح بين الأديان أفطر العشرات من المسلمين في سابع أيام رمضان في كنيسة كاتدرائية مانشستر البريطانية، حيث رفع الأذان فيها لأول مرة، كما شهدت كنيسة دير اللاتين في مدينة السلط الأردنية إفطارا رمضانيا ضم نحو 200 طفل من الأيتام.

وجاء الإفطار الرمضاني في الكاتدرائية البريطانية العريقة ضمن فعالية إفطار جماعي من تنظيم مؤسسة "الإفطار المفتوح" (Open Iftar).

ونظمت مؤسسة "الإفطار المفتوح" -وهي مؤسسة إسلامية بريطانية تعنى بإقامة إفطارات جماعية في شهر رمضان من كل عام في أماكن وفعاليات مختلفة- إفطارا أمس الخميس بحضور عدد من الشخصيات الدينية المسلمة والمسيحية.

History was made last night! Over 1,000 people from all faith backgrounds & none attended the @OpenIftar at @ManCathedral. Beautiful showcase of bridging, belonging & celebrating our community of communities. Appreciation to @deanroggovender @bevcraig for hosting us in MCR! 🐝 pic.twitter.com/Je278ABlTG — Omar Salha (@o_salha) March 30, 2023

وألقت الشخصيات الدينية كلمات مقتضبة قبل الإفطار، وأكدت المؤسسة المنظمة للإفطار أن هذا الحدث يمثل احتفاء بمختلف فئات المجتمع البريطاني ومساحة لانتماء الجميع من كل الأطياف والخلفيات العرقية.

Our volunteers busy setting up for this evenings Open Iftar at Manchester Cathedral! #openiftar #ramadanfestival #ramadan2023 pic.twitter.com/T6TG7o7lcB — Open Iftar (@OpenIftar) March 29, 2023

ووثق مقطع فيديو نشرته مؤسسة "الإفطار المفتوح" رفع أذان المغرب في الكنيسة قبل شروع العشرات من المسلمين وغيرهم من الأديان الأخرى في تناول وجبات الإفطار.

وكان مسلمون في بريطانيا قد أطلقوا مبادرة "الإفطار المفتوح" منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتهدف لإقامة الإفطار في عدد من المعالم المميزة في بريطانيا، مثل المتاحف وناطحات السحاب وملاعب كرة القدم وغيرها.

وبدأت فعاليات المبادرة ثاني أيام الشهر الفضيل -الذي وافق يوم الجمعة الماضي- في متحف فيكتوريا وألبرت الشهير، في سابقة هي الأولى، وأظهرت المشاهد المصورة توافد مئات المسلمين على قاعات المتحف التي توسطتها موائد الإفطار، فيما كانت اللوحات المميزة والعمارة الفريدة للمتحف تحيط بهم.

History was made tonight! The highest altitude @OpenIftar in the UK took place at @22Bishopsgate. Stunning 360 panoramic views of #London, turning strangers into friends & celebrating 10 years of @RamadanTent reaching new heights! 🌌 pic.twitter.com/G2tsUVGDNj — Omar Salha (@o_salha) March 25, 2023

والأحد الماضي، نظم نادي تشلسي الإنجليزي الإفطار الجماعي الذي أعلن عنه منتصف مارس/آذار الجاري، ليكون أول ناد يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الإفطار رفع أذان المغرب في مدرجات ملعب الفريق "ستامفورد بريدج" وأداء الصلاة جماعة.

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس" (ONS)، فإن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في المملكة المتحدة.

The beautiful and powerful sound of the adhan breaks through @22Bishopsgate. We have made history today by having the call to prayer happen in one of the highest points in Europe. #ramadanfestival #makinghistory #openiftar pic.twitter.com/4s93VV5VRi — Open Iftar (@OpenIftar) March 25, 2023

مأدبة وتسامح

وفي السياق ذاته، أقامت مدينة السلط الأردنية أمس الخميس مأدبة إفطار رمضاني لعشرات الأطفال داخل قاعة إحدى كنائسها رُفع فيها أذان المغرب إيذانا بانتهاء وقت الصيام.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد نظمت الإفطار جمعيات محلية مختلفة في قاعة كنيسة دير اللاتين.

وعلى هامش الإفطار، قالت رايه خليفات -وهي إحدى المشاركات في تنظيم الإفطار- إن هذه الفعالية تقام للعام الثاني، ونستهدف من خلالها نحو 200 طفل من الأيتام وأطفال الملاجئ وعمال الوطن.

وبينت خليفات أن مدينة السلط -كما هو الحال في سائر المملكة- منذ قديم الزمان تتميز بروح الألفة والمحبة بين كافة أطيافها، مسلمين ومسيحيين.

وتابعت: كما ترى، الإفطار والأذان من داخل قاعة الكنيسة، وسنكرر هذه الفعالية 3 مرات خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته، أشار رئيس جمعية" المحبة والرحمة" ميشيل فشحو -وهي إحدى الجهات المنظمة للإفطار- إلى أنهم أرادوا من خلال هذه الفعالية تأكيد رسالة المحبة والسلام وعمق العلاقة المتواصلة في المجتمع المحلي، مسلمين ومسيحيين.

وتقع مدينة السلط على بعد 30 كيلومترا غرب العاصمة عمان، وهي رابع أكبر مدن المملكة سكانا، وسميت قديما "سالتوس" نسبة إلى القائد اليوناني الذي فتحها زمن الإسكندر المقدوني وبنى فيها معبدا للإله زيوس.

وعام 2021 وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو على إدراج السلط مدينة التسامح والضيافة الحضرية في قائمة التراث العالمي.