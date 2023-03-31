ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بعبارات الغضب والاستياء، إثر تداول صورة صادمة توثق تحول جامع "مرجان" الأثري إلى مكب للنفايات، إذ يعود تاريخ بناء الجامع إلى العصر العباسي.

وتداول رواد المنصات صورة تظهر انتشار النفايات في محيط بوابة جامع مرجان الأثري، وقد غطت المياه الآسنة والأوساخ المدخل والباحات الخارجية فيه.

وحذر ناشطون من خطر انهيار بوابة الجامع جراء تسرب المياه الآسنة إلى أساسات البوابة.

وأثار المشهد الصادم موجة غضب بين مدونين وناشطين من استمرار إهمال السلطات للمعالم الأثرية والتاريخية، وعدم إخضاعها لرقابة وزارة الثقافة والسياحة أو إجراء صيانة دورية لتلك المعالم التي يعود عمرها لمئات السنين.

مكان شغلي هناك بالشورجة و دائما اتقصد افوت من يم الجامع حتى اشوف معالمه و طراز بنائه الرائع لكن قبل كم يوم تفاجأت بسقوط هذا السياج الحديدي و تراكمت النفايات عنده و الأمر الأكثر غرابة أن الجامع يفتح بأوقات الصلاة مما يعني توجد ادارة كيف لم تلاحظ هذا الضرر ! #بغداد https://t.co/QtLj5Wa1sh — majesty (@majesty717) March 28, 2023

ورأى مدونون أن تجاهل السلطات وإهمالها للمعالم الأثرية تعمّد واضح لطمس هوية بغداد التاريخية والإضرار بتلك الآثار، وسط انتقاد لعدم تحويل المباني الأثرية إلى معالم سياحية.

وقال الإعلامي محمد الكبيسي عبر حسابه في تويتر "جامع مرجان في بغداد يعود للفترة العباسية عام 1356م مهدد بالزوال بسبب المياه الآسنة والإهمال. تاريخ وتحفة معمارية بدلًا من الاعتناء به تهمله الجهات المسؤولة عنه. (لقد) أصبح مكبًّا للنفايات وفي أي لحظة (يمكن أن) تنهار أجزاء منه مع الأسف".

جامع مرجان في بغداد "المدرسة المرجانية" يعود للفترة العباسية عام ١٣٥٦م، مهدد بالزوال بسبب المياه الآسنة والإهمال. هكذا تاريخ وتحفة معمارية بدلا عن الاعتناء به، تهمله الجهات المسؤولة عنه، وأصبح مكبا للنفايات وفي أي لحظة تنهار أجزاء منه مع الأسف. pic.twitter.com/spksPqiNeI — محمد الكبيسي (@malkobaysi) March 27, 2023

وعلق المغرد عمار علي قائلا "لا أعتقد أن الأمر مجرد إهمال، إنما التعمد هو التفسير الوحيد لما يحدث من عمليات تدمير لإرث العراق وحضاراته".

بوابة جامع مرجان في بغداد و الذي تعود اصوله الى الفترة العباسية ثم تحول الى المدرسة المرجانية عام 1357 للميلاد لا أعتقد أن الأمر هو مجرد اهمال أو عدم تصرف سليم

إنما التعمد، هو التفسير الوحيد لما يحدث من عمليات تدمير لإرث العراق و حضاراته. pic.twitter.com/skMedTuRb5 — A𝒎𝒂𝒂𝒓 A𝒍𝒊 (@7_de99) March 29, 2023

من جهتها، قالت هيئة الآثار والتراث العراقية -في بيان- إن وزير الثقافة والسياحة أحمد فكاك البدراني وجّه الوقف السنّي في العراق بإزالة المخلفات والنفايات المحيطة بجامع مرجان الأثري.

وذكرت الهيئة في بيانها أن التوجيه الحكومي تضمّن الاتفاق مع الوقف السنّي لصيانة الجامع وفقا للمواصفات الفنية والتراثية والأثرية، كونه معلمًا من معالم بغداد المهمة بهدف المحافظة عليه وحمايته من الاندثار والضياع.

ويقع جامع مرجان في شارع الرشيد وسط بغداد، ويعود تاريخ بناؤه إلى العصر العباسي إذ شيد على طراز العمارة الإسلامي الذي كان سائدًا في تلك الحقبة.

ويعد جامع مرجان معلما دينيا وعلميا مهما لاحتوائه على مدرسة داخل أروقته، بالإضافة إلى وجود أضرحة عدد من الشيوخ الذين درسوا في المدرسة المرجانية.