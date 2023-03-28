تصوير جوي يوثق مشهدا استثنائيا لشوارع القاهرة وقت الإفطار

نشر صانع محتوى شاب، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر أجواء العاصمة المصرية القاهرة، قبيل الإفطار خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد البدوي في مقطع الفيديو الذي وثق مشهدا استثنائيا لوسط العاصمة: "تعالوا معي لتشاهدوا القاهرة وهي خالية خلال وقت الإفطار (..)".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed El Badawy (@ahmed_elbadawy)

وأظهرت اللقطات الجوية التي نشرها الشاب أول أمس الأحد، بعض المناطق والميادين الرئيسية بالقاهرة من الأعلى من بينها ميدان التحرير وكوبري قصر النيل وبرج القاهرة وغيرها من المعالم المميزة للعاصمة المصرية.

وعادة ما تكون معظم الشوارع التي تمّ تصويرها من الأعلى، مكتظة بالسيارات المزدحمة والمواطنين، إلا أنها ظهرت في مقطع الفيديو شبه فارغة من المارة وغابت مشاهد الازدحام التي تتميز بها عادة.

ومع ثبوت رؤية شهر رمضان، يكتسي الشارع المصري حلّة جميلة، ويعيش الناس في أجواء احتفالية مميزة، فتنشط حركتهم في الأسواق بغرض شراء مستلزمات رمضان المتعارف عليها وتتزين الشوارع بالأوراق والفوانيس الملونة التي عادة ما يحملها الأطفال مرددين الأغاني الفلكلورية.