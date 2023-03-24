سيدة إيطالية تخفي جثة والدتها عدة أشهر للحصول على معاشها التقاعدي

في حادثة غريبة أخفت سيدة إيطالية، تبلغ من العمر 64 عاما، جثة والدتها المتوفاة في صندوق لعدة أشهر لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتم العثور على المرأة متوفاة في شقة في باديرنو دونيانو، إحدى ضواحي مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوا المرأة منذ أيام.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، بما في ذلك وكالة إنسا، أن ضباط الشرطة عثروا بمجرد وصولهم إلى المنزل على جثة محنطة بالكامل تقريبا لامرأة تبلغ من العمر 90 عاما، ملفوفة في "شريط تغليف الطعام البلاستيكي"، ويعتقد أن ابنتها (64 عاما) أخفتها.

ويقول الجيران إنها أخبرتهم أن والدتها انتقلت إلى دار لرعاية المسنين في فيرونا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق ميلانو. ولم تعثر الشرطة على اسم المرأة في سجلات الإقامة بهذه المنشاة.

وبحسب وكالة إنسا، لم يتم تسجيل وفاة المرأة، وكانت ابنتها التي ليس لديها مصدر دخل تتلقى معاشها التقاعدي في حساب مصرفي مشترك، ووفقا للتقارير توفيت السيدة المسنة وفاة طبيعية.