فرح ممزوج بالحزن.. تفاعل مع مشاهد توزيع وجبات سحور لمتضرري الزلزال جنوبي تركيا

وزّع الجيش التركي وجبات سحور داخل مراكز إيواء تضم المئات من متضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 فبراير/شباط الماضي، ولقيت تلك الخطوة إعجاب المتابعين الذين تركوا تعليقات تتمنى للمتضررين رمضانا كريما.

وبثّ الحساب الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لجنود وهم يقدمون وجبات السحور لتوزيعها على الصائمين من متضرري الزلزال.

وقدّم الجنود الأتراك الحساء الساخن والطعام للصائمين قبيل أذان فجر أول أيام شهر رمضان الكريم.

من جهتهم، استبشر قاطنو المركز القطري التركي للمنازل مسبقة التجهيز، في مدينة أنطاكيا بولاية هاتاي، لتناول وجبة السحور.

ويقطن بهذا المركز ما يقرب من 1500 شخص، حيث خيمت مشاعر الفرح على الصائمين بحلول رمضان، والحزن على فراق أحبتهم الذي قضوا تحت أنقاض الزلزال.

وفي حديث للأناضول، قالت الناجية من الزلزال فاطمة عباس أوغولاري (66 عاما) إن السلطات وفرت لها سبل الانتقال والإقامة في مركز المنازل مسبقة التجهيز إثر نجاتها من الزلزال.

