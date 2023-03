صعّد معركته ضد الصحافة الصفراء.. الأمير هاري يسعى للفوز بقضية تشهير دون محاكمة

قال محامي الأمير البريطاني هاري إن دوق ساسكس سيسعى اليوم الجمعة إلى الفوز في قضية تشهير ضد دار نشر "أسوشيتد نيوزبيبرز" (Associated Newspapers) دون اللجوء إلى المحاكمة، إذ يصعّد الأمير معاركه القضائية ضد "الصحافة الصفراء".

ورفع الأمير هاري (الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث) دعوى ضد دار النشر العام الماضي بسبب مقال نشر في صحيفة "ميل أون صنداي" (Mail on Sunday) التابعة لها زعم أن الأمير هاري حاول الاحتفاظ بسرية تفاصيل عن معركة قضائية منفصلة يخوضها مع الحكومة البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة به.

وقضت محكمة لندن العليا في يوليو/تموز الماضي بأن تقرير الصحيفة ينطوي على تشهير بالأمير، مما مهد الطريق لهاري لتصعيد القضية والمضي قدما في مقاضاة واحدة من أكبر دور النشر في بريطانيا.

وذكر المقال أن هاري (38 عاما) حاول أن يخفي تفاصيل عن معركته القضائية التي تهدف لاستعادة حقه في أن يحظى بحماية الشرطة، والذي سُحب منه بعدما تخلى عن مهامه الملكية في عام 2020، وأن مساعديه حاولوا تغيير الحقيقة أو تجميلها.

وأكد محامو هاري لرويترز أنهم سيطلبون من القاضي ماثيو نيكلين في جلسة اليوم الجمعة أن يصدر حكما فوريا لصالحه دون الحاجة إلى محاكمة.

