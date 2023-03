حُكم عليه بـ400 سنة.. إثبات براءة سجين أميركي بعد قضائه 34 عاما ظلما

احتفى حقوقيون ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن سجين من أصحاب البشرة السمراء في ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن قضى أكثر من 34 عاما في السجن ظلما، الأمر الذي سلط الضوء على ما أشار إليه متابعون بأنه ظلم القضاء الأميركي لذوي البشرة السمراء.

وغالبت الدموع سيدني هولمز البالغ الآن من العمر 57 عاما في قاعة المحكمة في آخر ظهور له، قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم الاثنين الماضي، واحتضن عائلته التي كانت تنتظره في الخارج فور الإفراج عنه.

واعتقل هولمز عام 1988 بزعم أنه كان سائق سيارة فيها رجلان مجهولان سرقا رجلا وامرأة تحت تهديد السلاح، وحكم عليه في العام التالي بقضاء 400 عام في السجن بمقاطعة براود في الولاية.

وحسب التقرير الصادر عن وحدة مراجعة الإدانة التابعة لمكتب المدعي العام في مقاطعة براود، فقد طلب المدعون في ذلك الوقت من القاضي الحكم على هولمز بالسجن 825 عاما.

A 400-year sentence. Sidney Holmes was wrongly convicted of armed robbery in 1989 and was sentenced to 400 years in prison — despite NO evidence of him committing the crime. Absolutely heartbreaking… thankfully, 34 years later Holmes is finally free! #TwoAmericas pic.twitter.com/sGeDPU2Ouk

وقال المدعي العام حينها بيتر ماغرينو إنه لم يطلب عقوبة السجن مدى الحياة كي لا يتمكن هولمز من الحصول على "إطلاق سراح مشروط بعد 25 عاما" و"لضمان عدم إطلاق سراحه طوال حياته"، بحسب تقرير وحدة مراجعة الإدانة.

وتواصل السجين هولمز في عام 2020 مع وحدة مراجعة الإدانة بمكتب المدعي العام هارولد برايور في مقاطعة براود قائلا في رسالته إنه "بريء استنادا إلى الوقائع" من جريمة السطو المسلح التي اتهم بها.

وبعد إعادة إجراء تحقيق شامل من قبل الوحدة ومشروع البراءة في فلوريدا قال المدعي العام برايور إن هناك "شكوكا معقولة" بشأن صحة إدانته.

وذكر تقرير وحدة مكتب المدعي العام أن هولمز -الذي اعتُبر مجرما معتادا لإدانته بحادثتي سرقة سابقة- لم يعترف بتورطه في جريمة السطو المسلح، ولم يُعرف مرتكبوها، الأمر الذي يتعارض مع إقراره بالذنب واعترافه على الفور في حادثتي السرقة السابقتين.

ولم يجد التحقيق أي دليل يثبت تورط هولمز، كما أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون إدانة هولمز ناتجة عن عدم دقة إجراءات تحديد هوية السائق والسيارة، والتي أشارت إلى هولمز وسيارته حينها بسبب ضعف التقنيات سابقا.

وقال المدعي العام برايور إنه لا يعتقد أنه كان هناك أي "سوء سلوك متعمد" لإدانته زورا من قبل الشهود أو جهات إنفاذ القانون، وأشار إلى أن الشرطة حينها "اتبعت معايير مقبولة" قبل أن تشهد التكنولوجيا وإجراءات تحديد الهوية والتكنولوجيا تحسنا كبيرا منذ اعتقاله.

ووصف المحامي الأميركي البارز بن كرامب إدانة هولمز بـ"400 عام على الرغم من عدم وجود دليل على ارتكابه الجريمة" بأنها أمر "يفطر القلب"، ورحب في الوقت ذاته بإثبات براءته والإفراج عنه أخيرا.

وعبر متفاعلون في الوقت ذاته عن صدمتهم من سنوات الحكم العالية، مشيرين إلى ما قالوا إنه ظلم النظام القضائي الأميركي الذي -حسب آرائهم- يستهدف غالبا ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة ويضطهد حقوقهم.

I’m happy dude got released, but these type of stories damn near always be about African-American men. I almost never see any stories like this about other ethnicities. Which is surprising because I keep seeing people say America doesn’t have an issue with racism. https://t.co/2hDCtWoqbx

— Jaffeback (@jaffeback) March 16, 2023