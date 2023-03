إصابة امرأة بالشلل بعد الاعتداء عليها في عملية سرقة بولاية تكساس

نشرت شرطة مدينة هيوستن بولاية "تكساس" الأميركية مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لحادثة اعتداء وسرقة بحق امرأة أُصيبت لاحقا بالشلل نتيجة لقوة الاعتداء.

وطلبت شرطة هيوستن من المتابعين على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي المساعدة في التعرف على المعتدي السارق الذي يظهر في الفيديو، والذي تسبب بشلل نيونغ ترونغ البالغة من العمر 44 عاما.

وبحسب البيان الذي نشرته الشرطة في العاشر من مارس/آذار الجاري، تعود الحادثة إلى تاريخ 13 فبراير/شباط الماضي، حيث كانت ترونغ تسير أمام مركز تسوق بالمدينة حينما اقترب منها المعتدي وحاول سرقة ظرف نقود كانت تحمله.

We need your help to identify the suspect wanted for a robbery by force (jugging) at a shopping center on 2/13 at 9800 Bellaire. @CrimeStopHOU pays up to $5k for info leading to the charging and/or arrest of any felony suspect.

