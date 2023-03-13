رغم أن منحدر بيتشي هيد -الذي يمتد على الساحل الجنوبي لإنجلترا- يحبس الأنفاس بمنظره الخلاب، لكنه يقترن بسمعة سيئة حيث يوصف بأنه ثالث أشهر موقع انتحار في العالم، ويطلق عليه منحدر نهاية العالم أو حافة الموت.

ويبلغ ارتفاع المنحدر 162 مترا فوق سطح البحر بطول 4 أميال على بحر المانش (القنال الإنجليزي)، وهو أعلى جرف طباشيري، وهي منطقة جذب سياحي محلية شهيرة.

وبيتشي هيد منطقة بارزة على ساحل القنال الإنجليزي في المقاطعة الإدارية شرق ساسكس بإنجلترا، حيث يصعد البعض إلى الجرف مشيًا على الأقدام أو بالسيارة وإلقاء أنفسهم من أعلى الجرف.

وتعتبر هذه المنحدرات منطقة معرضة للرياح الشديدة بحكم موقعها الذي يمتد باتجاه البحر.

ووفق مواقع إلكترونية فإن متوسط عدد حالات الانتحار خلال العام في بيتشي هيد هو 20 حالة، وهو أعلى معدل في أي مكان بالمملكة المتحدة.

وقد دفع معدل الانتحار السلطات إلى تركيب خط هاتف ساخن متصل مباشرة بمركز دعم الانتحار.

ومنذ عام 2004 تتم حراسة المكان عدة مرات في اليوم من قبل متطوعين يعملون بجمعية خيرية، وعلى إثر ذلك انخفض عدد حالات الانتحار إلى حد ما، الآونة الأخيرة، حيث تمكنت منذ تأسيسها وحتى عام 2013 إنقاذ 252 حالة انتحار من فوق المنحدرات.

هل رأس منحدر بيتشي آمن؟

دائما ما يحض خفر السواحل الزائرين على الابتعاد عن حافة المنحدرات المتهدمة في هذه المنطقة.

شهرة بيتشي هيد

منحدرات بيتشي هيد تشتهر بمنحدراتها الطباشيرية البيضاء، وتشكلت الكتلة الطباشيرية خلال العصر الطباشيري المتأخر (100 مليون سنة مضت) وهو وقت غمر فيه البحر المنطقة، وبينما تعتبر الحركات الكبيرة للجرف نادرة، فإن ألواح الطباشير تتكسر كثيرا وتسقط بعيدا.

معركة بيتشي هيد

في 10 يوليو/تموز 1690، هزمت البحرية الفرنسية أسطولا إنجلو هولنديا متحالفا قبالة بيتشي هيد، مما منح فرنسا السيطرة لفترة وجيزة على القناة وأدى إلى سجن الأدميرال الإنجليزي آرثر إيرل توترينغتون في برج لندن.

وكان الأميرال الفرنسي آن كونت تورفيل أبحر في 23 يونيو/حزيران 1690 بأساطيل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط من بريست (مدينة وميناء بحري فرنسي) وكان عدد قواته المكونة من 77 سفينة يفوق أسطول الأنجلو الهولندي بالقناة والذي تم تقليصه إلى 57 سفينة لأن العديد منها قد تم إرساله إلى مكان آخر لحماية الشحن التجاري.

وتوجد أعلى المنحدرات في المملكة المتحدة بمنطقة إنجلترا وويلز حيث ترتفع التلال الساحلية إلى 433 مترا في كولبون هيل.