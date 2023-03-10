بحيلة ذكية.. أميركي يطلب النجدة عبر طائرة مسيرة بعد أن علق في الثلوج

لجأ رجل من ولاية أوريغون الأميركية إلى حيلة ذكية لإرسال استغاثة بعد أن علق في الثلوج وعجز عن التواصل مع أي شخص بسبب انقطاع خدمات شبكة الاتصالات.

وكان الرجل قد علق بسيارته أثناء عبوره في غابة ويلاميت الوطنية الواقعة في سلسلة جبال كاسكيد، والتي لا تلائم طرقها السفر خلال فصل الشتاء.

وعلق الرجل في ذلك المكان، ولم يبحث عنه أحد خلال تلك الفترة بسبب وجود أهله خارج البلاد، ولم يعرف أحد أنه ذهب إلى هناك، كما كانت تغطية شبكات المحمول مفقودة في ذلك المكان، ولذلك لم يتمكن من مراسلة أهله أو أصدقائه.

في الأثناء، فكّر الرجل -الذي لم يكشف عن اسمه- باستخدام طائرة مسيرة كانت معه لطلب المساعدة، وذلك عبر ربط الهاتف بها وإرسال رسالة نصية ذكر فيها حاجاته للمساعدة ومكانه بالتحديد، أملا في وصول الطائرة إلى أماكن تغطية الشبكة وعندها تصل الرسالة.

وتحركت الطائرة لمئات الأمتار حتى التقط الهاتف الإشارة بالفعل، وعندها وصلت الرسالة إلى الجهات المختصة التي هرعت لإنقاذه.

وأشادت هيئة الإنقاذ بالقرارات الذكية التي اتخذها الرجل، بداية من بقائه مع السيارة، حيث يعد ذلك الخيار الأقل خطورة مقارنة بمحاولة النزول منها والابتعاد عنها، وكذلك طريقته الذكية في طلب النجدة.

كما أفادت الهيئة بأنه خلال عملية إنقاذ الرجل تمكنت أيضا من تحديد مكان سائق سيارة آخر وإنقاذه بعد أن قضى أياما عدة عالقا في الجليد.

وحذرت الهيئة في بيان لها -اليوم الجمعة- من السفر إلى الغابات والأماكن غير المأهولة خلال فترة الشتاء الحالية، إذ إن الطرق غير مجهزة لهذا الأمر، وتغطية الشبكة محدودة، وهو ما يجعل مهمة الاستغاثة أصعب.