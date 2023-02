سمكة قرش تقتل فتاة بأحد أنهار أستراليا

قضت مراهقة تبلغ 16 عاما عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش عندما كانت تسبح في نهر غرب أستراليا، وفق ما أعلنت السلطات.

وأشار بيان أصدرته حكومة ولاية غرب أستراليا إلى أنّ الشابة أصيبت بجروح خطيرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان في فريمانتل بضواحي بيرث.

Shocked Perth residents have been paying their respects at the scene of a shark attack on the Swan River which claimed the life of a teenager.

16-year-old schoolgirl Stella Berry had been swimming with friends when she jumped into the water. @MiaEgerton #9News pic.twitter.com/vd5rdW0MmY

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) February 5, 2023