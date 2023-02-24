بارتفاع نحو 5 أمتار.. مشاهد غير اعتيادية للثلوج جنوب شرقي المغرب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سماكة وكثافة الثلوج في مناطق بجنوب شرقي المغرب، إثر تساقط أدى إلى إرباك حركة المرور وعزل عدد من القرى الصغيرة.

وقال الناشطون ووسائل إعلام محلية إن ارتفاع الثلوج قارب 5 أمتار على الطريق الجهوية رقم 317 بإقليم "تنغير" الذي يتوسط سلسلة جبال الأطلس الكبير والأطلس الصغير.

وتظهر الصور حجم الكتل الثلجية المرتفعة أثناء قيام الجرارات بفتح الطرق لتسهيل حركة التنقل.

وتعمل السلطات في المنطقة على إزاحة الثلوج وفتح الطرقات لفك العزلة عن المناطق المحاصرة.

تساقطات كثيفة

ويشهد المغرب تساقطات ثلجية كثيفة ومتواصلة منذ أسبوع في المرتفعات والمناطق الريفية أدت إلى إغلاق عدد من الطرقات وسبّبت أضرارا مادية شملت المساكن والمواشي.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ظهر أمس الخميس أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، ورياحا قوية في عدد من مناطق المملكة.

وشهدت مناطق عدة في المغرب، خصوصا في الوسط وجبال الأطلس والجنوب الشرقي، تساقطا كثيفا للثلوج أدى إلى محاصرة السكان فيها.

وناشد سكان عدد من هذه المناطق السلطات لمساعدتهم إثر تضرّرهم جرّاء الثلوج، من خلال تدوينات ومقاطع فيديو بثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التساقطات بعد موجة جفاف أثّرت على القطاع الزراعي والمياه، وعلى الاقتصاد برمّته لارتباطه الكبير بالزراعة في المغرب.